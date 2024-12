Federácia novinárov informuje o obetiach vo svojich radoch v roku 2024

Brusel 31. decembra (TASR) - Počas roka 2024 bolo na celom svete zabitých dovedna 122 novinárov a zamestnancov médií vrátane 14 žien. Uvádza to Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) vo svojej výročnej správe zverejnenej posledný deň v roku, informuje TASR.



IFJ označila uplynulý rok za v tomto smere jeden z najhorších a zopakovala svoje odhodlanie dosiahnuť, aby Organizácia Spojených národov urýchlene prijala medzinárodný dohovor o ochrane novinárov.



"Sme v myšlienkach s rodinami a priateľmi 122 pracovníkov médií, ktorí boli tento rok zabití... Aby sme zaručili, že smrť novinárov nezostane nepotrestaná, a aby sme raz a navždy skoncovali s touto pohromou, naliehavo žiadame členské krajiny OSN, aby podnikli kroky na zabezpečenie prijatia záväzného dohovoru o bezpečnosti novinárov," uviedol generálny tajomník IFJ Anthony Bellanger.



Predbežný zoznam zabitých novinárov zverejnila IFJ už 10. decembra pri príležitosti svetového Dňa ľudských práv, do ktorého zaznamenala 104 zabitých žurnalistov. K ďalším 18 úmrtiam novinárov od vtedy došlo najmä na Blízkom východe a v arabskom svete, kde zaznamenali aj ich najvyšší počet za celý rok (77).



Úmrtia žurnalistov spájané s vojnou v Gaze a Libanone predstavovali v tomto roku až 58 percent zo všetkých, išlo o 64 palestínskych, šesť libanonských a jedného sýrskeho žurnalistu. Počet zabitých palestínskych novinárov tak od začiatku vojny v Pásme Gazy z októbra 2023 stúpol na celkových 147, čím sa Gaza stala pre novinárov jedným z najnebezpečnejších miest v moderných dejinách.



Troch ďalších žurnalistov vrátane dvoch žien zavraždili v Iraku a jedného mediálneho fotografa v Sýrii a dvoch kurdských novinárov na severe Sýrie.



Obete z radov žurnalistov si aj v tomto roku vyžiadala aj vojna na Ukrajine, kde boli zabití štyria novinári, rovnako ako aj vlani, predvlani ich tam však zahynulo až 13. V tomto roku ide o jediné hlásené obete žurnalistov v Európe, ktorú tak IFJ označuje za pre novinárov stále najbezpečnejší svetadiel.



V ázijsko-tichomorskej oblasti bolo zabitých 22 novinárov, v afrických krajinách desať, z toho najviac (6) v Sudáne. V Severnej a Južnej Amerike hlási IFJ zabitie dovedna deviatich novinárov, vrátane piatich Mexičanov, dvoch Kolumbijčanov a dvoch Haiťanov.



IFJ okrem zabitých eviduje aj počet uväznených novinárov a mediálnych pracovníkov. Do 31. decembra zaznamenala celkovo 516 takýchto prípadov, čo je značný nárast oproti vlaňajším 427 či predvlaňajším 375. Najviac uväznených novinárov evidovala v Číne vrátane Hongkongu (135), následne v Izraeli (59 uväznených palestínskych novinárov) a Mjanmarsku (44).



V ázijsko-tichomorskom regióne je väznených 254 novinárov, v oblasti tzv. širšej Európy 142, v blízkovýchodných a arabských krajinách ďalších 102, v Afrike 17 a v Latinskej Amerike jeden.