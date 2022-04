Federácia pre plánované rodičovstvo zaslala na Ukrajinu 3000 tabletiek

Londýn/Kyjev 30. apríla (TASR) - Do oblastí Ukrajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté inváziou ruských jednotiek, bolo zaslaných takmer 3000 balení núdzových antikoncepčných tabletiek. Poskytla ich Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF) a roznášajú ich dobrovoľníci, informovala v noci na sobotu britská rozhlasová stanica BBC.



Caroline Hicksonová z IPPF pre BBC uviedla, že správne načasovanie distribúcie je veľmi dôležité.



"Máte päťdňové okno, počas ktorého je (tabletka) účinná pri prevencii tehotenstva," vysvetlila.



Zdôraznila, že v prípade rodovo podmieneného násilia je dôležité, aby obeť mohla tabletku užiť čo najskôr, "pretože byť tehotná v dôsledku znásilnenia je neuveriteľne traumatizujúce."



IPPF posielala na Ukrajinu aj potratové tabletky na indikáciu lekárom, ktoré sa môžu používať až do 24. týždňa tehotenstva.



Hicksonová uviedla, že tabletky sú určené na pomoc ženám v rôznych situáciách - vrátane tých, ktoré mali dobrovoľný pohlavný styk, ale cítia, že teraz nie je čas vhodný na to, aby mali dieťa.



Podľa Hicksonovej pred vojnou bola núdzová antikoncepcia na Ukrajine dostupná. Teraz sú však dodávateľské reťazce narušené. Hicksonová zdôraznila, že pre ženy - vo všeobecnosti, nielen vo vojnových časoch, - je dôležité, aby sa k núdzovej antikoncepcii mohli dostať.



Pri doprave takýchto tabliet na Ukrajinu IPPF spolupracuje s Populačným fondom OSN (UNFPA) a neziskovou humanitárnou organizáciou International Medical Corps.



BBC pripomenula, že má k dispozícii svedectvá o tom, že počas ruskej invázie sa ženy na Ukrajine stávajú obeťami znásilnenia. Takéto prípady BBC zaznamenala v obciach vzdialených od Kyjeva len niekoľko kilometrov. Iné médiá priniesli podobné správy z mesta Buča ležiaceho severozápadne od Kyjeva.