< sekcia Zahraničie
Federáciu novinárov povedie Peruánka Zuliana Lainezová Oterová
Lainezová Oterová zastáva tiež funkciu prezidentky Národného združenia peruánskych novinárov (ANP) a viceprezidentky Federácie novinárov Latinskej Ameriky a Karibiku (FePALC).
Autor TASR
Paríž 6. mája (TASR) - Zulianu Lainezovú Oterovú z Peru v stredu na kongrese v Paríži zvolili za novú prezidentku Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ). Funkciu bude zastávať ako prvá žena z regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku, píše TASR.
Lainezová Oterová zastáva tiež funkciu prezidentky Národného združenia peruánskych novinárov (ANP) a viceprezidentky Federácie novinárov Latinskej Ameriky a Karibiku (FePALC). V minulosti pôsobila ako viceprezidentka a členka výkonného výboru IFJ.
Vo funkcii nahradí Francúzku Dominique Pradaliéovú, ktorá federáciu viedla predchádzajúce štyri roky a bude v storočnej histórii IFJ len treťou ženskou prezidentkou.
„Žurnalistika na celom svete prežíva náročné obdobie. V posledných rokoch sme boli svedkami ohromujúceho počtu zabitých novinárov v Palestíne, na Ukrajine, v Libanone, Sudáne a Latinskej Amerike, čo je v histórii bezprecedentné. Miera beztrestnosti za tieto zločiny je tiež bezprecedentná. Ako globálna organizácia je našou povinnosťou zabezpečiť, aby boli tieto zločiny stíhané na medzinárodných súdoch,“ uviedla Lainezová Oterová.
IFJ je najväčšou svetovou organizáciou združujúcou novinárov. Bola založená v roku 1926 a zastupuje približne 600.000 novinárov v 187 odboroch a združeniach v 146 krajinách sveta.
Lainezová Oterová zastáva tiež funkciu prezidentky Národného združenia peruánskych novinárov (ANP) a viceprezidentky Federácie novinárov Latinskej Ameriky a Karibiku (FePALC). V minulosti pôsobila ako viceprezidentka a členka výkonného výboru IFJ.
Vo funkcii nahradí Francúzku Dominique Pradaliéovú, ktorá federáciu viedla predchádzajúce štyri roky a bude v storočnej histórii IFJ len treťou ženskou prezidentkou.
„Žurnalistika na celom svete prežíva náročné obdobie. V posledných rokoch sme boli svedkami ohromujúceho počtu zabitých novinárov v Palestíne, na Ukrajine, v Libanone, Sudáne a Latinskej Amerike, čo je v histórii bezprecedentné. Miera beztrestnosti za tieto zločiny je tiež bezprecedentná. Ako globálna organizácia je našou povinnosťou zabezpečiť, aby boli tieto zločiny stíhané na medzinárodných súdoch,“ uviedla Lainezová Oterová.
IFJ je najväčšou svetovou organizáciou združujúcou novinárov. Bola založená v roku 1926 a zastupuje približne 600.000 novinárov v 187 odboroch a združeniach v 146 krajinách sveta.