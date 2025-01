Federálna letecká správa požaduje vyšetrenie nehody rakety Starship

Washington 17. januára (TASR) - Americká Federálna letecká správa (FAA) v piatok pozastavila lety prototypu rakety Starship spoločnosti SpaceX. FAA nariadila spoločnosti, ktorú vlastní miliardár Elon Musk, aby pred opätovným uvedením do letovej prevádzky vyšetrila nehodu rakety, ktorá sa udiala pri skúšobnom lete v noci na piatok. TASR informácie prevzala z agentúr AFP a AP.



V poradí siedmy skúšobný štart kozmickej lode Starship s nosnou raketou Super Heavy, určenou na pilotované lety na Mesiac, sa v noci na piatok (SEČ) skončil neúspechom. Raketa sa krátko po vzlete rozpadla nad karibskými ostrovmi Turks a Caicos, ktoré sú britským zámorským územím. FAA uviedla, že "spolupracuje so spoločnosťou SpaceX a príslušnými orgánmi, aby potvrdila správy o škodách na verejnom majetku na týchto ostrovoch".



Musk uviedol, že podľa predbežných indícií nehodu spôsobilo uniknuté palivo, ktoré zvýšilo tlak v dutine nad protipožiarnou stenou motora. Raketu následne zničil vzniknutý požiar.



Spoločnosť SpaceX používa pre kozmickú loď Starship a jej nosič Super Heavy spoločný názov Starship. Je to plne znovupoužiteľný dopravný systém navrhnutý na dopravu posádky i nákladu na obežnú dráhu Zeme, povrch Mesiaca, Marsu a ďalších vzdialenejších lokalít. Podľa spoločnosti ide o dosiaľ najvýkonnejší systém schopný vyniesť do vesmíru až 150 ton nákladu.



Všetky doterajšie testovacie lety boli bezposádkové. Loď spoločnosti SpaceX má v budúcnosti prepravovať až 100 ľudí alebo veľké množstvo nákladu a vybavenia.



Projekt je dôležitý aj pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý si Starship vybral na pristátie svojich astronautov na Mesiaci v rámci programu Artemis. Návrat človeka na Mesiac je plánovaný na rok 2026.