Federálna sudkyňa USA pozastavila zákaz transrodových osôb v armáde

Washington 19. marca (TASR) - Americká federálna sudkyňa v utorok zablokovala platnosť zákazu pre transrodových ľudí slúžiacich v armáde. Podľa opatrenia administratívy prezidenta Donalda Trumpa mali byť vyradení z aktívnej služby. Sudkyňa sa odvolala na princíp rovnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice CNN.



Sudkyňa Ana Reyesová v rozsudku uviedla, že administratíva nemôže presadzovať zákaz, ktorý mal nadobudnúť účinnosť tento mesiac.



V nariadení prezidenta z 27. januára sa uvádza, že "vyjadrenie falošnej rodovej identity odlišnej od pohlavia jednotlivca nemôže spĺňať prísne normy potrebné pre vojenskú službu". Trump po návrate do Bieleho domu tiež vyhlásil, že vláda bude uznávať len dve pohlavia - mužské a ženské - ktoré "nie je možné meniť".



Nariadenie vylúčiť z armády transrodové osoby podľa sudkyne pravdepodobne porušuje ich ústavné práva a zákaz označila za nasiaknutý nevraživosťou. "Jeho jazyk je nehanebne ponižujúci, jeho politika stigmatizuje transrodové osoby ako z podstaty nespôsobilé a jeho závery nemajú žiadnu súvislosť so skutočnosťou," uviedla Reyesová.



Dodala, že je krutou iróniou, že tisíce transrodových príslušníkov armády sa obetovali, a to niektorí s nasadením vlastného života, aby zabezpečili ostatným "práve tie práva na rovnakú ochranu, ktoré sa im vojenský zákaz snaží odoprieť".



V ozbrojených silách USA slúži podľa odhadov približne 15.000 transrodových ľudí.



Americký minister obrany Pete Hegseth vo februári vydal memorandum, ktoré bráni transrodovým osobám vstup do armády a zastavuje proces zmeny pohlavia pre súčasných príslušníkov armády. Z aktívnej služby mali byť vyradení všetci transrodoví ľudia, na ktorých sa nevzťahuje výnimka posudzovaná individuálne.



Americká armáda zrušila zákaz služby v armáde pre transrodových ľudí v roku 2016, počas druhého funkčného obdobia prezidenta Baracka Obamu. Prvá Trumpova administratíva toto ustanovenie zrušila v roku 2019 po dlhej právnej bitke, v ktorej rozhodoval až Najvyšší súd USA.



Exprezident Joe Biden po nástupe do funkcie v roku 2021 obnovil transrodovým ľuďom právo slúžiť v armáde.