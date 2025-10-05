< sekcia Zahraničie
Federálna sudkyňa zablokovala plán povolať vojakov do Portlandu
Hovorcovia Bieleho domu a ministerstva vnútornej bezpečnosti sa ku kauze bezprostredne nevyjadrili.
Autor TASR
Portland 5. októbra (TASR) – Sudkyňa federálneho súdu v USA dočasne zablokovala vyslanie členov Národnej gardy do mesta Portland v štáte Oregon, ktoré plánovala administratíva prezidenta Donalda Trumpa v rámci tvrdého postupu proti nelegálnej migrácii. V noci na nedeľu o tom informovala AP.
Okresná sudkyňa Karin Immergutová vo svojom rozhodnutí uviedla, že protesty v Portlande nepredstavujú „nebezpečenstvo vzbury“ a že na ich zvládnutie postačia „bežné policajné zložky“. Podľa nej sú Trumpove tvrdenia o každodenných nepokojoch v meste „nepodložené faktami“ a existuje riziko, že by mohli viesť k protiústavnej forme vojenskej kontroly.
„Toto je štát ústavného práva, nie stanného práva,“ napísala Immergutová, ktorú do funkcie vymenoval Trump.
Sudkyňa konštatovala, že rozhodnutie prezidenta povolať príslušníkov oregonskej Národnej gardy bolo založené na nepravdivých tvrdeniach o nočných nepokojoch, ktorých terčom údajne boli federálne imigračné úrady a budovy v Portlande. Polícia pritom uviedla, že protesty boli lokálne, zvládnuteľné a prevažne pokojné.
„Tieto incidenty sú neospravedlniteľné, ale bežné policajné zložky ich dokážu zvládnuť,“ dodala sudkyňa.
Hovorcovia Bieleho domu a ministerstva vnútornej bezpečnosti sa ku kauze bezprostredne nevyjadrili.
Toto súdne rozhodnutie prišlo v čase, keď administratíva prezidenta Trumpa nasadila alebo plánovala nasadiť federálne sily do viacerých amerických miest, aby potláčala nelegálnu migráciu a reagovala na protesty súvisiace s imigračnou politikou.
Okresná sudkyňa Karin Immergutová vo svojom rozhodnutí uviedla, že protesty v Portlande nepredstavujú „nebezpečenstvo vzbury“ a že na ich zvládnutie postačia „bežné policajné zložky“. Podľa nej sú Trumpove tvrdenia o každodenných nepokojoch v meste „nepodložené faktami“ a existuje riziko, že by mohli viesť k protiústavnej forme vojenskej kontroly.
„Toto je štát ústavného práva, nie stanného práva,“ napísala Immergutová, ktorú do funkcie vymenoval Trump.
Sudkyňa konštatovala, že rozhodnutie prezidenta povolať príslušníkov oregonskej Národnej gardy bolo založené na nepravdivých tvrdeniach o nočných nepokojoch, ktorých terčom údajne boli federálne imigračné úrady a budovy v Portlande. Polícia pritom uviedla, že protesty boli lokálne, zvládnuteľné a prevažne pokojné.
„Tieto incidenty sú neospravedlniteľné, ale bežné policajné zložky ich dokážu zvládnuť,“ dodala sudkyňa.
Hovorcovia Bieleho domu a ministerstva vnútornej bezpečnosti sa ku kauze bezprostredne nevyjadrili.
Toto súdne rozhodnutie prišlo v čase, keď administratíva prezidenta Trumpa nasadila alebo plánovala nasadiť federálne sily do viacerých amerických miest, aby potláčala nelegálnu migráciu a reagovala na protesty súvisiace s imigračnou politikou.