Federálne sily sa od štvrtka začnú sťahovať z Portlandu

Portland 29. júla (TASR) - Americká vláda začne od štvrtka z mesta Portland ležiaceho v štáte Oregon postupne sťahovať federálne bezpečnostné zložky, ktoré tam boli rozmiestnené proti vôli tamojších úradov pre niekoľko týždňov trvajúce protesty sprevádzané zrážkami medzi políciou a demonštrantmi. Oznámila to v stredu oregonská demokratická guvernérka Kate Brownová, informovala agentúra AFP.



"Po mojich rokovaniach s (viceprezidentom Mikeom) Penceom a ďalšími federálna vláda súhlasila so stiahnutím príslušníkov federálnych síl z Portlandu," napísala Brownová na Twitteri.



"Správali sa ako okupačné sily a prišlo s nimi násilie. Všetci príslušníci Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE) začnú zajtra opúšťať Portland," dodala.



Federálny súd v Portlande, ktorého ochranu tieto sily zabezpečovali, budú odteraz zaisťovať zložky štátu Oregon. Úradujúci minister vnútornej bezpečnosti USA Chad Wolf však v tejto súvislosti zdôraznil, že federálne sily tam zostanú dovtedy, kým si nebudú isté, že sa budova súdu nestane opäť terčom útokov demonštrantov.



Rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nariadil nasadiť federálne sily v Portlande napriek nesúhlasu oregonskej guvernérky a tamojšieho starostu, bolo politicky nezvyčajným a sporným krokom, konštatovala agentúra DPA.



Kritici tieto polovojenské oddiely obviňujú z tvrdých zákrokov voči demonštrantom, ktorí sa správali väčšinou pokojne.



Demokrati Trumpovi vyčítajú, že situáciu v Portlande nechal zámerne eskalovať, aby v predvolebnej kampani pred novembrovými prezidentským voľbami zabodoval u voličov s témou bezpečnosti. Trump opakovane pohrozil vyslaním federálnych jednotiek aj do iných miest USA.



Protesty v Spojených štátoch podnietila násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov. Demonštranti žiadajú koniec rasizmu a policajného násilia.