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Federálne súdy v USA chcú peniaze na posilnenie opatrení
Samotný Najvyšší súd požaduje rozpočet vo výške 228,4 milióna dolárov.
Autor TASR
Washington 14. júla (TASR) - Dve sudkyne Najvyššieho súdu USA v utorok počas neobvyklého verejného vypočutia vypovedali pred Kongresom o rastúcich hrozbách, ktorým čelia sudcovia v Spojených štátoch. Súdna moc totiž žiada milióny dolárov na nové bezpečnostné opatrenia. Sudkyne Amy Coneyová Barrettová a Elena Kaganová deklarovali, že všetci sudcovia sú odhodlaní aj naďalej rozhodovať „bez strachu a bez zvýhodňovania“ niektorej strany, a to napriek zastrašovaniu a napätej politickej atmosfére v krajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Sudkyne Najvyššieho súdu sa pred výbory Snemovne reprezentantov a Senátu dostavili prvýkrát od roku 2019. Federálna justícia požaduje takmer 921 miliónov dolárov na bezpečnostné opatrenia, okrem iného aj na ochranu budov federálnych súdov.
Samotný Najvyšší súd požaduje rozpočet vo výške 228,4 milióna dolárov. Táto suma zahŕňa dodatočných 14,6 milióna dolárov pre špecializované policajné oddelenie Najvyššieho súdu a na zabezpečenie budovy, ako aj 6,5 milióna dolárov na nové zariadenie na kontrolu návštevníkov v areáli súdu.
„Niektorých z nás sa tieto hrozby blízko dotýkajú a všetci žijeme s vedomím, že sa môžu opäť zhmotniť,“ upozornila kongresmanov Kaganová. „Ako však uviedol predseda Najvyššieho súdu, všetci členovia súdu môžu vykonávať svoju prácu tak, ako to považujú za správne, a rozhodovať o prípadoch bez strachu a bez zvýhodňovania,“ deklarovala liberálna sudkyňa.
Barrettová, ktorá si musela z preventívnych dôvodov obliekať nepriestrelnú vestu po tom, čo v roku 2022 unikol návrh rozsudku rušiaceho celoštátne právo na interrupciu, opísala, ako svojmu synovi vysvetľovala, prečo musí vestu nosiť.
„Neočakávala som, že vykonávanie tejto funkcie ma dostane do situácie, keď budem musieť svojim deťom vysvetľovať, čo je nepriestrelná vesta a prečo som ju musela nosiť,“ vysvetlila.
Rosa DeLaurová, demokratka vo výbore Snemovne reprezentantov pre rozpočtové záležitosti, uviedla, že americké bezpečnostné zložky vlani zaznamenali 564 prípadov vyhrážok voči federálnym sudcom, čo podľa nej predstavuje „veľmi znepokojujúci“ nárast o 31 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Sudkyne Najvyššieho súdu sa pred výbory Snemovne reprezentantov a Senátu dostavili prvýkrát od roku 2019. Federálna justícia požaduje takmer 921 miliónov dolárov na bezpečnostné opatrenia, okrem iného aj na ochranu budov federálnych súdov.
Samotný Najvyšší súd požaduje rozpočet vo výške 228,4 milióna dolárov. Táto suma zahŕňa dodatočných 14,6 milióna dolárov pre špecializované policajné oddelenie Najvyššieho súdu a na zabezpečenie budovy, ako aj 6,5 milióna dolárov na nové zariadenie na kontrolu návštevníkov v areáli súdu.
„Niektorých z nás sa tieto hrozby blízko dotýkajú a všetci žijeme s vedomím, že sa môžu opäť zhmotniť,“ upozornila kongresmanov Kaganová. „Ako však uviedol predseda Najvyššieho súdu, všetci členovia súdu môžu vykonávať svoju prácu tak, ako to považujú za správne, a rozhodovať o prípadoch bez strachu a bez zvýhodňovania,“ deklarovala liberálna sudkyňa.
Barrettová, ktorá si musela z preventívnych dôvodov obliekať nepriestrelnú vestu po tom, čo v roku 2022 unikol návrh rozsudku rušiaceho celoštátne právo na interrupciu, opísala, ako svojmu synovi vysvetľovala, prečo musí vestu nosiť.
„Neočakávala som, že vykonávanie tejto funkcie ma dostane do situácie, keď budem musieť svojim deťom vysvetľovať, čo je nepriestrelná vesta a prečo som ju musela nosiť,“ vysvetlila.
Rosa DeLaurová, demokratka vo výbore Snemovne reprezentantov pre rozpočtové záležitosti, uviedla, že americké bezpečnostné zložky vlani zaznamenali 564 prípadov vyhrážok voči federálnym sudcom, čo podľa nej predstavuje „veľmi znepokojujúci“ nárast o 31 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.