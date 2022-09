Federálne úrady NTSB a FAA sa dohodli na vyšetrovaní vesmírnych nehôd

Houston 10. septembra (TASR) - Dva americké federálne úrady sa v piatok dohodli na tom, ktorý z nich bude viesť vyšetrovania nehôd vo vznikajúcom komerčnom vesmírnom biznise. Ten zahŕňa i dopravovanie turistov vysoko nad Zem.



Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) bude viesť vyšetrovanie nehôd, pri ktorých dôjde k úmrtiu, vážnemu zraneniu alebo pri ktorých sa vytvoria potenciálne smrteľné trosky. Ostatné vyšetrovania bude mať na starosti Federálny úrad pre letectvo (FAA), informovala tlačová agentúra AP.



NTSB je v súčasnosti hlavným vyšetrovateľom nehôd lietadiel a iných druhov dopravy, ale nemá právomoc vydávať predpisy, zatiaľ čo FAA je hlavným regulačným orgánom v oblasti bezpečnosti leteckého priemyslu. Oba úrady sú často v rozpore - zvyčajne vtedy, keď sa NTSB domnieva, že FAA ignoruje jeho odporúčania.



Dohoda je prvou, ktorú vedúci predstavitelia týchto úradov podpísali za uplynulých 22 rokov - od čias pred začiatkom komerčných letov do vesmíru s ľudskou posádkou. Podrobne sa v nej tiež uvádza, ako si budú vymieňať informácie po nehode.



"Táto dohoda je dôkazom, že federálna vláda môže držať krok so vzrušujúcim pokrokom v súkromnom sektore a zároveň uprednostňovať bezpečnosť pri vstupe do nového vesmírneho veku," uviedla vo vyhlásení šéfka NTSB Jennifer Homendyová.



V ostatných rokoch sa zvýšil počet licencovaných štartov do vesmíru, pričom medzi prevádzkovateľov patria spoločnosti ako SpaceX a Blue Origin. Úspešne už vypustili civilistov na suborbitálne lety a vyniesli tiež satelity na obežnú dráhu.