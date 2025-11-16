< sekcia Zahraničie
Federálni agenti zahájili protiimigračnú operáciu v Charlotte
Veliteľ americkej pohraničnej stráže Gregory Bovino na sociálnej sieti X napísal, že v sobotu v meste zatkli najmenej 81 osôb.
Washington 16. novembra (TASR) - Americkí federálni agenti zahájili protiimigračnú operáciu v meste Charlotte v Severnej Karolíne. Podľa amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti je tento krok súčasťou ťaženia prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálnej migrácií, píše TASR na základe správy televízie BBC.
Veliteľ americkej pohraničnej stráže Gregory Bovino na sociálnej sieti X napísal, že v sobotu v meste zatkli najmenej 81 osôb. Miestne úrady vrátane primátorky Vi Lylesovej v spoločnom vyhlásení operáciu odsúdili a uviedli, že miestnej komunite spôsobuje „zbytočný strach a neistotu“.
Od návratu Trumpa do Bieleho domu nasadila prezidentská administratíva v rámci jeho „najväčšieho deportačného programu v americkej histórii“ jednotky už do Washingtonu, Los Angeles či Chicaga.
Operáciu „Šarlotina pavučinka“ oznámilo ministerstvo vnútornej bezpečnosti v sobotu s tým, že bude cieliť na „kriminálnych nelegálnych cudzincov“ v mestách spravovaných Demokratmi. Podľa zistení televíznej stanice CBS News by mohla zahŕňať nasadenie obrnených vozidiel i špeciálnych jednotiek.
Charlotte je etnicky rozmanité mesto s približne 17 percentami obyvateľstva, ktoré sa narodilo za hranicami Spojených štátov. Rezort vnútornej bezpečnosti neuviedol, ako dlho by mala operácia trvať. Podľa zdrojov CBS by ďalším mestom na „Trumpovom zozname“ malo byt New Orleans.
