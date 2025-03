Federálni zamestnanci v USA majú opäť predložiť výkaz týždennej práce

Washington 1. marca (TASR) - Zamestnanci federálnych úradov v Spojených štátoch opäť dostali e-mail s výzvou, aby predložili správu o svojich pracovných výsledkoch za uplynulý týždeň. Bezprostredne nie je jasné, aké prípadné dôsledky bude mať nedodržanie novej výzvy, napísal v sobotu denník The New York Times, z ktorého čerpala TASR.



Prvú takúto hromadnú správu dostali viac než dva milióny federálnych zamestnancov minulú sobotu od Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) vedeného miliardárom Elonom Muskom, ktorý im pohrozil výpoveďou, ak nepreukážu opodstatnenosť svojej práce. Vyvolal tým zmätok, pretože viaceré úrady následne svojim zamestnancov povedali, aby výzvu ignorovali, prípadne mali možnosť odpovedať dobrovoľne.



Druhé kolo e-mailov začali úrady rozosielať v piatok neskoro večer, informovali napríklad denník NYT a stanica CBS News s tým, že videli ich kópie. Predmet e-mailu znel: "Čo ste robili minulý týždeň? Časť II" a bol rozoslaný zamestnancom rôznych úradov vrátane Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstva financií a ministerstva vnútornej bezpečnosti.



Podobne ako pred týždňom boli federálni zamestnanci požiadaní, aby odpovedali približne v piatich bodoch, v ktorých opíšu, čo sa im podarilo dosiahnuť za uplynulý týždeň. Tí, ktorých činnosti sú považované za utajované alebo citlivé, môžu reagovať stručnou formuláciou: "Všetky moje činnosti sú tajné".



Na rozdiel od prvého e-mailu bolo zamestnancom naznačené, že to bude ich týždenná úloha - pravidelne do konca nasledujúceho pondelka zasielať zoznam splnených úloh. Tentokrát boli takisto jednotlivé vládne agentúry poverené úradom personálneho manažmentu (OPM), aby e-mail poslali sami - s tým, že je na rozhodnutí každého oddelenia, či tak urobí.



Musk, ktorého americký prezident Donald Trump poveril vedením DOGE s cieľom znižovať verejné výdavky a riešiť údajné plytvanie a korupciu, sa k novým e-mailom zatiaľ nevyjadril. Pôvodná výzva mala podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia za cieľ zistiť, "či má zamestnanec pulz a je schopný odpovedať na e-mail".