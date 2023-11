Federálny súd uznal za vinného muža, ktorý napadol manžela Pelosiovej

San Francisco 16. novembra (TASR) - Federálny súd v San Franciscu uznal vo štvrtok za vinného muža, ktorý vlani v októbri zaútočil kladivom na manžela vtedajšej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Davida DePapea usvedčili z útoku na Paula Pelosiho, ako aj z pokusu o únos Pelosiovej, ktorá však v tom čase nebola doma, píše TASR podľa agentúr AFP a AP.



Porota vyniesla jednomyseľný verdikt po približne ôsmich hodinách. DePape, ktorému teraz hrozí 50-ročné väzenie, pri čítaní rozsudku nijako viditeľne nezareagoval.



DePape (43) sa vlámal do domu Pelosiovcov v San Franciscu 28. októbra 2022. Pôvodne plánoval únos Pelosiovej, ktorá bola vo Washingtone. Namiesto toho zaútočil na vtedy 82-ročného Paula Pelosiho. Tomu sa síce podarilo privolať políciu a otvoriť vchodové dvere, ale DePape ho ešte pred jej príchodom udrel do hlavy kladivom a spôsobil mu aj ďalšie zranenia.



Pelosi upadol nakrátko do bezvedomia, prebral sa v kaluži krvi. Po prevoze do nemocnice podstúpil operáciu zlomeniny lebky a vážnych zranení ramena pravej ruky a zápästí. Na verejnosti sa objavil zhruba po mesiaci, pričom mal klobúk a rukavice, ktorými si zakrýval rany.



DePape čelí v súvislosti s útokom v americkom štáte Kalifornia aj viacerým ďalším obvineniam zahŕňajúcim pokus o vraždu, za ktoré mu v prípade usvedčenia hrozí trest v rozmedzí 13 rokov odňatia slobody až doživotie, dodáva agentúra Reuters.



DePape, ktorý v minulosti na sociálnych sieťach zdieľal konšpirácie o holokauste aj voľbách, na súde vznesené obvinenia odmietol. Jeho obhajkyňa tvrdí, že nespáchal federálny trestný čin, keďže ho k zamýšľanému útoku na Pelosiovú nemotivovala jej politická funkcia, ale konšpiračné teórie, v súlade s ktorými chcel zvrhnúť bohatú a vplyvnú vládnucu triedu.



Nancy Pelosiová a Paul Pelosi sú manželmi už 60 rokov a majú päť dospelých detí a mnoho vnúčat. Ich dom sa nachádza v zámožnej štvrti Pacific Heights v San Franciscu.