Federálny sudca blokuje Muskovi prístup k citlivým údajom ministerstva

Washington 8. februára (TASR) - Federálny sudca v sobotu skoro ráno zablokoval prístup komisie pre efektívnosť vlády (DOGE) k záznamom ministerstva financií, ktoré obsahujú citlivé osobné údaje. Šéfom DOGE je miliardár a podnikateľ Elon Musk. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Sudca Paul A. Engelmayer v New Yorku vydal predbežné opatrenie v prípade, ktorý podalo 19 generálnych prokurátorov z jednotlivých štátov USA. Podľa nich administratíva prezidenta Donalda Trumpa v rozpore s federálnym zákonom umožnila Muskovmu tímu prístup do centrálneho platobného systému ministerstva financií. Jeho súčasťou sú citlivé údaje, ako čísla sociálneho zabezpečenia a bankových účtov miliónov Američanov.



Podľa rozhodnutia sudcu musí každý, kto má od 20. januára zakázaný prístup k citlivým informáciám, okamžite zničiť všetky kópie materiálov stiahnutých zo systémov ministerstva financií. Súdne pojednávanie vytýčil na 14. februára. Biely dom okamžite neodpovedal na žiadosť o komentár k podanej žalobe.



V tíme prokurátorov, ktorí podali žalobu, je aj generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Uviedla, že prístup DOGE k údajom ministerstva financií vyvoláva bezpečnostné problémy a možnosť nezákonného zmrazenia federálnych prostriedkov.



"Táto nevolená skupina, vedená najbohatším mužom sveta, nemá oprávnenie disponovať týmito informáciami a výslovne sa snažila o tento neoprávnený prístup na nezákonné blokovanie platieb, na ktoré sa spoliehajú milióny Američanov, platieb za zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o deti a ďalšie základné programy," uviedla Jamesová vo videospráve zverejnenej v piatok.



Prezident podľa nej nemá právomoc poskytnúť súkromné informácie Američanov komukoľvek, koho si vyberie, a nemôže znížiť federálne platby schválené Kongresom.



V súdnom spore sú okrem štátu New York aj Arizona, Kalifornia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaj, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, Severná Karolína, Oregon, Rhode Island, Vermont a Wisconsin.



Novovytvorený DOGE má v Trumpovej vláde poradnú úlohu a jeho oficiálnym cieľom je poukázať na to, ako znížiť federálne výdavky o približne jeden bilión dolárov.