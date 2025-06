Federálny sudca nariadil prepustiť propalestínskeho aktivistu Chálila

Washington 12. júna (TASR) - Americký federálny sudca v stredu rozhodol, že vláda nemôže deportovať a musí prepustiť Mahmúda Chálila. Tohto vodcu študentských propalestínskych protestov na Kolumbijskej univerzite v New Yorku zadržali pred troma mesiacmi, informuje TASR podľa správ denníka The New York Times (NYT) a agentúry AP.



Chálila v marci previezli do zadržiavacieho centra v Jene v štáte Louisiana. Jeho právnici spochybňujú zákonnosť zadržania a tvrdia, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa týmto krokom obmedzuje slobodu prejavu. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio argumentoval, že má právomoc deportovať Chálila, pretože jeho prítomnosť v krajine môže ohroziť zahraničnú politiku Spojených štátov.



Sudca Michael Farbiarz už skôr uviedol, že prípadné vyhostenie Khalila z týchto dôvodov by pravdepodobne bolo protiústavné. V stredu vo svojom rozhodnutí uviedol, že pokračujúce zadržiavanie mužovi spôsobuje nenapraviteľnú ujmu na kariére, rodinnom živote a práve na slobodu prejavu.



Sudca zároveň dal vláde čas do piatku na podanie odvolania. Zatiaľ nie je jasné, či tak americká administratíva urobí. Hovorca ministerstva spravodlivosti na žiadosť NYT o vyjadrenie neodpovedal.



Chálil patrí k známym tváram protestného univerzitného hnutia, ktoré od minulého roka organizuje demonštrácie s cieľom vyjadriť nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Tento ozbrojený konflikt vyvolal vpád palestínskych ozbrojených skupín na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Biely dom obvinil aktivistu, že sa postavil na stranu Hamasu, no administratíva nepriniesla dôkazy o jeho podpore tohto hnutia, poznamenal denník NYT.