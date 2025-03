Federálny sudca zablokoval deportáciu palestínskeho aktivistu z USA

Washington 11. marca (TASR) - Federálny sudca dočasne zablokoval deportáciu palestínskeho aktivistu Mahmúda Chálila, ktorý pomáhal na Kolumbijskej univerzite v New Yorku organizovať protiizraelské protesty. V noci na utorok o tom informovala televízia NBC, píše TASR.



Chálila, ktorý má v USA trvalý pobyt na základe tzv. zelenej karty, zadržali minulú sobotu federálni imigrační agenti. Jeho právnik informoval, že jeho mandantovi úrady oznámili, že jeho študentské vízum je zrušené.



Sudca Jesse M. Furman vo svojom verdikte o zablokovaní deportácie objasnil, že Chálil musí zostať v USA, aby platila jurisdikcia súdu, ktorý zvažuje napadnúť rozhodnutie o Chálilovom zadržaní a deportácii z USA. Pojednávanie v tejto veci je naplánované na stredu a uskutoční sa na federálnom súde v New Yorku.



Po medializácii správy o Chálilovom zadržaní sa v New Yorku v pondelok zišli stovky ľudí, ktorí žiadali jeho prepustenie. Demonštranti takto reagovali aj na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa, podľa ktorého toto zatknutie bolo "prvé z mnohých, ktoré ešte prídu".



"Vieme, že na Kolumbijskej univerzite a ďalších univerzitách v krajine je veľa študentov, ktorí sa zúčastnili na proteroristickej, antisemitskej a protiamerickej činnosti a Trumpova administratíva to nebude tolerovať," napísal prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trump v príspevku pohrozil ďalšími krokmi proti protestujúcim na univerzitnej pôde a niektorých označil za "platených štváčov". "Nájdeme, zadržíme a deportujeme týchto sympatizantov terorizmu z našej krajiny, aby sa už nikdy nevrátili," dodal Trump.



Chálil patrí k známym tváram protestného univerzitného hnutia, ktoré od minulého roka organizuje demonštrácie s cieľom vyjadriť nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Tento ozbrojený konflikt vyvolal vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Ministerstvo vnútornej bezpečnosti tvrdí, že Chálilovo zatknutie bolo "v koordinácii s ministerstvom zahraničných vecí súčasťou podpory dekrétov prezidenta Trumpa zakazujúcich antisemitizmus".



Demonštrácie na pôde mnohých amerických univerzít vrátane Kolumbijskej sa začali po vypuknutí vojny medzi Hamasom a Izraelom. Tieto akcie mali za následok, že ich účastníkov a organizátorov obviňovali z antisemitizmu. Niektoré demonštrácie sa zvrhli do násilností a univerzity pre ne museli rušiť prednášky.