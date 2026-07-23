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Fedorov odmieta inú funkciu, chce sa vrátiť na post ministra obrany
Pokiaľ ide o ministerstvo obrany, Zelenskyj jeho vedením dočasne poveril Jevhenija Chmaru. Fedorovovi jeho pôvodnú funkciu neponúkol.
Autor TASR
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Kyjev 23. júla (TASR) - Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vo štvrtok uviedol, že odmieta ponuky prezidenta Volodymyra Zelenského na inú funkciu. Prijme iba návrat na post ministra obrany, kde by mohol bojovať proti korupcii, odstrániť „kultúru klamstiev“ a dokončiť transformáciu armády, informovala agentúra AFP.
Zelenskyj vo štvrtok v Kyjeve na brífingu s írskym premiérom Micheálom Martinom uviedol, že Fedorovovi ponúkol niekoľko pozícií vrátane postu podpredsedu vlády zodpovedného za vojenské inovácie.
Fedorov následne pred novinármi vyhlásil, že neprijme žiadnu inú funkciu než post ministra obrany. Vysvetlil, že iná pozícia neposkytuje dostatočné právomoci na boj proti korupcii pri armádnych nákupoch, dokončenie reformy ozbrojených síl, plánovanie a vykonávanie asymetrických operácií proti Rusku či vykorenenie „kultúry klamstiev a beztrestnosti v systéme“.
Zelenského rozhodnutie odvolať Fedorova minulý týždeň uvrhlo Ukrajinu do najväčšej politickej krízy od začiatku ruskej invázie v roku 2022. Proti jeho odvolaniu protestovali po celej krajine tisíce prevažne mladých ľudí.
Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Po mesiacoch sporov s vedením armády, ktoré podľa neho odmietalo jeho reformné návrhy, ho Zelenskyj odvolal.
Po niekoľkých dňoch protestov Zelenskyj začiatkom tohto týždňa odvolal aj hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Olexandra Syrského. Na jeho miesto vymenoval Mychajla Drapatého, Fedorovovho spojenca a podobne zmýšľajúceho reformátora.
Pokiaľ ide o ministerstvo obrany, Zelenskyj jeho vedením dočasne poveril Jevhenija Chmaru. Fedorovovi jeho pôvodnú funkciu neponúkol.
Fedorov je Zelenského dlhoročným spojencom - spolupracuje s ním od jeho nástupu do prezidentského úradu v roku 2019. V armáde aj mimo nej si získal uznanie najmä presadzovaním využívania dronov dávno predtým, ako sa stali jedným z kľúčových prvkov vojny rozpútanej Ruskom. Kritizoval zastarané fungovanie armády podľa sovietskeho modelu a nedostatočný dôraz na ochranu životov vojakov. Presadzoval reformy ozbrojených síl, ktoré čelili škandálom spojeným s korupciou, nedostatkom vybavenia a personálu, zaobchádzaním s brancami či nepopulárnou mobilizáciou.
Od ruskej invázie vo februári 2022 zahynuli v bojoch na Ukrajine státisíce vojakov. Konflikt sa tak stal najkrvavejším v Európe od druhej svetovej vojny.
Zelenskyj vo štvrtok v Kyjeve na brífingu s írskym premiérom Micheálom Martinom uviedol, že Fedorovovi ponúkol niekoľko pozícií vrátane postu podpredsedu vlády zodpovedného za vojenské inovácie.
Fedorov následne pred novinármi vyhlásil, že neprijme žiadnu inú funkciu než post ministra obrany. Vysvetlil, že iná pozícia neposkytuje dostatočné právomoci na boj proti korupcii pri armádnych nákupoch, dokončenie reformy ozbrojených síl, plánovanie a vykonávanie asymetrických operácií proti Rusku či vykorenenie „kultúry klamstiev a beztrestnosti v systéme“.
Zelenského rozhodnutie odvolať Fedorova minulý týždeň uvrhlo Ukrajinu do najväčšej politickej krízy od začiatku ruskej invázie v roku 2022. Proti jeho odvolaniu protestovali po celej krajine tisíce prevažne mladých ľudí.
Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Po mesiacoch sporov s vedením armády, ktoré podľa neho odmietalo jeho reformné návrhy, ho Zelenskyj odvolal.
Po niekoľkých dňoch protestov Zelenskyj začiatkom tohto týždňa odvolal aj hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Olexandra Syrského. Na jeho miesto vymenoval Mychajla Drapatého, Fedorovovho spojenca a podobne zmýšľajúceho reformátora.
Pokiaľ ide o ministerstvo obrany, Zelenskyj jeho vedením dočasne poveril Jevhenija Chmaru. Fedorovovi jeho pôvodnú funkciu neponúkol.
Fedorov je Zelenského dlhoročným spojencom - spolupracuje s ním od jeho nástupu do prezidentského úradu v roku 2019. V armáde aj mimo nej si získal uznanie najmä presadzovaním využívania dronov dávno predtým, ako sa stali jedným z kľúčových prvkov vojny rozpútanej Ruskom. Kritizoval zastarané fungovanie armády podľa sovietskeho modelu a nedostatočný dôraz na ochranu životov vojakov. Presadzoval reformy ozbrojených síl, ktoré čelili škandálom spojeným s korupciou, nedostatkom vybavenia a personálu, zaobchádzaním s brancami či nepopulárnou mobilizáciou.
Od ruskej invázie vo februári 2022 zahynuli v bojoch na Ukrajine státisíce vojakov. Konflikt sa tak stal najkrvavejším v Európe od druhej svetovej vojny.