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Fedorov plánuje cestu do USA, aby získal financie na nové projekty
Fedorov sa dostal do sporu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ako prvý vysokopostavený politik tento týždeň vyzval na usporiadanie volieb v čase vojny, čo je podľa ústavy zakázané.
Autor TASR
Kyjev 21. augusta (TASR) - Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov odcestuje do Spojených štátov, aby získal finančné prostriedky na nové projekty v oblasti obranných technológií. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj blízky exministrovi, píše TASR na základe piatkovej správy.
Odvolanie Fedorova z funkcie viedlo v júli k niekoľkotýždňovým protestom v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách, na ktorých demonštranti žiadali jeho návrat. Fedorov sa dostal do sporu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ako prvý vysokopostavený politik tento týždeň vyzval na usporiadanie volieb v čase vojny, čo je podľa ústavy zakázané.
Zdroj Reuters poprel skoršie mediálne správy, že Fedorov vycestuje do USA s cieľom získať politickú podporu pre svoju výzvu na usporiadanie volieb. Bývalý minister sa podľa neho nebude stretávať s americkými politikmi ani predstaviteľmi.
„Fedorov plánuje spustiť rad projektov súvisiacich s vojnou a s ukrajinskými startupmi,“ uviedol zdroj bez uvedenia konkrétnych termínov. Jedným z projektov je údajne investičný fond, priblížil.
Fedorov je známy pre svoj pozitívny prístup k novým vojenským technológiám a podpore boja s využitím dronov. Politik má zároveň úzke väzby na americké spoločnosti, ako sú SpaceX a Palantir, píše Reuters. Jeho osobná žiadosť adresovaná majiteľovi SpaceX Elonovi Muskovi napríklad zaistila, že služby Starlink sa nad Ukrajinou sprístupnili hneď na začiatku vojny. Desaťtisíce satelitných internetových terminálov tejto spoločnosti umožňujú komunikáciu na bojisku a sú tiež dôležité pre riadenie dronov.
Zdroj uviedol, že Fedorov naďalej komunikuje s Muskom o Starlinku, no v súčasnosti nie je naplánované žiadne spoločné stretnutie.
Odvolanie Fedorova z funkcie viedlo v júli k niekoľkotýždňovým protestom v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách, na ktorých demonštranti žiadali jeho návrat. Fedorov sa dostal do sporu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ako prvý vysokopostavený politik tento týždeň vyzval na usporiadanie volieb v čase vojny, čo je podľa ústavy zakázané.
Zdroj Reuters poprel skoršie mediálne správy, že Fedorov vycestuje do USA s cieľom získať politickú podporu pre svoju výzvu na usporiadanie volieb. Bývalý minister sa podľa neho nebude stretávať s americkými politikmi ani predstaviteľmi.
„Fedorov plánuje spustiť rad projektov súvisiacich s vojnou a s ukrajinskými startupmi,“ uviedol zdroj bez uvedenia konkrétnych termínov. Jedným z projektov je údajne investičný fond, priblížil.
Fedorov je známy pre svoj pozitívny prístup k novým vojenským technológiám a podpore boja s využitím dronov. Politik má zároveň úzke väzby na americké spoločnosti, ako sú SpaceX a Palantir, píše Reuters. Jeho osobná žiadosť adresovaná majiteľovi SpaceX Elonovi Muskovi napríklad zaistila, že služby Starlink sa nad Ukrajinou sprístupnili hneď na začiatku vojny. Desaťtisíce satelitných internetových terminálov tejto spoločnosti umožňujú komunikáciu na bojisku a sú tiež dôležité pre riadenie dronov.
Zdroj uviedol, že Fedorov naďalej komunikuje s Muskom o Starlinku, no v súčasnosti nie je naplánované žiadne spoločné stretnutie.