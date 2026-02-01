< sekcia Zahraničie
Fedorov: Ruská armáda pri útoku na mesto Záporožie zasiahla pôrodnicu
Fedorov zverejnil zábery zničených miestností určených na lekárske vyšetrenia, ktoré poškodil výbuch.
Autor TASR
Kyjev 1. februára (TASR) - Ruská armáda v nedeľu pri svojom útoku na mesto Záporožie v stredovýchodnej časti Ukrajiny zasiahla miestnu pôrodnicu. Zranených bolo pritom najmenej šesť ľudí. Na platforme Telegram to uviedol vedúci oblastnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Ruské vedenie sa k tomuto útoku zatiaľ nevyjadrilo. Informovali o tom agentúra AFP a britská stanica BBC, píše TASR.
Fedorov zverejnil zábery zničených miestností určených na lekárske vyšetrenia, ktoré poškodil výbuch. Vidno na nich rozbité okná, zničený nábytok a množstvo trosiek na podlahe.
Podľa jeho slov boli medzi zranenými aj dve ženy, ktoré sa v čase útoku podrobovali lekárskym vyšetreniam. Fedorov zverejnil aj video zachytávajúce exteriér budovy s poškodenou tehlovou fasádou, pričom z jedného z rozbitých okien stúpa sivý dym.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu informoval, že Rusko v januári vypustilo na Ukrajinu viac ako 6000 útočných dronov, približne 5500 navádzaných leteckých bômb a 158 striel rôznych typov.
„Takmer všetky tieto útoky boli zamerané na energetiku, železnice, našu infraštruktúru – všetko, čo podporuje normálny život. Údery pokračujú. Za posledný týždeň Rusko použilo proti Ukrajine viac ako 980 útočných dronov, takmer 1100 navádzaných leteckých bômb a dve rakety,“ napísal ukrajinský prezident na sociálnych sieťach.
Uviedol, že Ukrajina eviduje pokusy Ruska o narušenie logistických a dopravných spojení medzi mestami a obcami a uvedomuje si, že „potreba chrániť nebo nepominula“. Dodal, že strely pre systémy Patriot, NASAMS, stíhačky F-16 a ďalšie sú na Ukrajine potrebné každý deň. „Ďakujeme všetkým našim partnerom, ktorí to chápu a pomáhajú,“ doplnil Zelenskyj.
