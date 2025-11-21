< sekcia Zahraničie
Fedorov: Ruské sily zasiahli bytovku v Záporoží, zahynulo päť ľudí
Rusko podľa Fedorova zhodilo na jednu z obytných štvrtí mesta v Záporožskej oblasti kĺzavú bombu.
Autor TASR
Kyjev 21. novembra (TASR) - Ruské sily pri útoku v noci na piatok zasiahli bytovku v juhoukrajinskom meste Záporožie, oznámil oblastný gubernátor a šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Zahynulo podľa neho päť ľudí a desať ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Rusko podľa Fedorova zhodilo na jednu z obytných štvrtí mesta v Záporožskej oblasti kĺzavú bombu. Poškodené boli obchody a výškové obytné budovy - niektoré z nich už po tretíkrát od začiatku vojny, ktorú Rusko rozpútalo inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022. Okrem toho bol zničený aj miestny trh, uviedol Fedorov na sieti Telegram.
Kĺzavé bomby, ktoré zhadzujú z veľkej výšky ruské lietadlá, už mesiace ničia ukrajinské mestá na frontovej línii, napísala agentúra AP. Ukrajina sa podľa nej proti takýmto útokom nedokáže účinne brániť.
Ruské sily v noci útočili aj na prístavné mesto Odesa, kde drony zasiahli obytnú štvrť a zranili päť ľudí vrátane 16-ročného chlapca. Miestne úrady informovali, že v dôsledku útoku horeli obytné budovy, čerpacia stanica s autami a administratívna budova. Taktiež poškodené boli aj súkromné domy a nákladné vozidlá.
Medzičasom sa na najmenej 31 zvýšil počet obetí ruského útoku na ukrajinské mesto Ternopiľ z noci na stredu. Bol to jeden z najsmrtiacejších útokov v tomto roku a jeden z najhorších na západnej Ukrajine od začiatku ruskej invázie, napísala agentúra AFP. Medzi dosiaľ potvrdenými obeťami je šesť detí, zranenia utrpelo takmer 100 ľudí.
