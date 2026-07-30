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Fedorov tvrdí, že bol odvolaný, lebo chcel reformy v armáde
Z funkcie ministra obrany bol Fedorov odvolaný 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským.
Autor TASR
Kyjev 30. júla (TASR) - Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov považuje za hlavný dôvod svojho odvolania snahy o reformu systému nákupov pre ozbrojené sily. Zmeny, ktoré navrhoval, podľa neho narazili na odpor predstaviteľov v rámci ministerstva aj mimo neho. Fedorov to povedal v rozhovore pre portál Ukrajinska pravda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Dôvod súvisí s verejným obstarávaním, výberovými konaniami a s tým, že sme začali prehodnocovať procesy v tejto oblasti,“ povedal 35-ročný Fedorov, podľa ktorého sa jeho plány mnohým ľuďom nepáčili, a preto začali vyvíjať tlak aj prostredníctvom médií.
Jeho prvým krokom vo funkcii, ktorú zastával šesť mesiacov, bolo zavedenie systému verejných súťaží pri obstarávaní vybavenia pre armádu. Potom malo dôjsť k zmene spôsobu, akým sa vyberajú ľudia, ktorí na ministerstve obrany pracujú. Na to podľa neho majú veľký vplyv súkromné spoločnosti zbrojárskeho priemyslu. Cieľom preto podľa neho bolo „čo najrýchlejšie vyriešiť príčinu problému“.
Dodal, že počas tohto procesu vnímal tlak z rôznych strán. „To znamenalo, že bolo potrebné jednoducho prestavať samotné základy a problém sa vyrieši,“ uviedol.
Z funkcie ministra obrany bol Fedorov odvolaný 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu následne ponúkol iné funkcie, tie však odmietol. Po viacerých dňoch protestov verejnosti proti odvolaniu Fedorova bol zbavený funkcie aj Syrskyj.
Fedorov v rozhovore pre ukrajinský portál objasnil, že so Syrským nemali osobný konflikt, ale skôr v pohľade na vedenie vojny. „Máme určitú predstavu o vojne... ako ministerstvo obrany sme však neblokovali žiadne rozhodnutia generálneho štábu ani hlavného veliteľa,“ povedal. O odvolaní ho vraj Zelenskyj informoval necelú hodinu pre zasadnutím poslaneckého klubu vládnucej strany Sluha národa.
„Dôvod súvisí s verejným obstarávaním, výberovými konaniami a s tým, že sme začali prehodnocovať procesy v tejto oblasti,“ povedal 35-ročný Fedorov, podľa ktorého sa jeho plány mnohým ľuďom nepáčili, a preto začali vyvíjať tlak aj prostredníctvom médií.
Jeho prvým krokom vo funkcii, ktorú zastával šesť mesiacov, bolo zavedenie systému verejných súťaží pri obstarávaní vybavenia pre armádu. Potom malo dôjsť k zmene spôsobu, akým sa vyberajú ľudia, ktorí na ministerstve obrany pracujú. Na to podľa neho majú veľký vplyv súkromné spoločnosti zbrojárskeho priemyslu. Cieľom preto podľa neho bolo „čo najrýchlejšie vyriešiť príčinu problému“.
Dodal, že počas tohto procesu vnímal tlak z rôznych strán. „To znamenalo, že bolo potrebné jednoducho prestavať samotné základy a problém sa vyrieši,“ uviedol.
Z funkcie ministra obrany bol Fedorov odvolaný 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu následne ponúkol iné funkcie, tie však odmietol. Po viacerých dňoch protestov verejnosti proti odvolaniu Fedorova bol zbavený funkcie aj Syrskyj.
Fedorov v rozhovore pre ukrajinský portál objasnil, že so Syrským nemali osobný konflikt, ale skôr v pohľade na vedenie vojny. „Máme určitú predstavu o vojne... ako ministerstvo obrany sme však neblokovali žiadne rozhodnutia generálneho štábu ani hlavného veliteľa,“ povedal. O odvolaní ho vraj Zelenskyj informoval necelú hodinu pre zasadnutím poslaneckého klubu vládnucej strany Sluha národa.