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Fedorov: Ukrajina chce dronovými útokmi izolovať Krym od Ruska
Prerušenia ruských logistických trás už majú priamy vplyv na počet útokov pozdĺž frontovej línie, uviedol ukrajinský minister.
Autor TASR
Kyjev 17. júna (TASR) - Ukrajina sa snaží izolovať anektovaný Krymský polostrov dronovými útokmi cielenými na ruské zásobovacie trasy. Uviedol to v stredu ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Vyzerá to, že Krym bude čoskoro premenený na ostrov,“ uviedol Fedorov v rozhovore na YouTube zverejnenom v stredu. Útoky na logistické trasy podľa neho otvorili pre Ukrajinu „okno príležitosti“. „Pre Rusov sa začína peklo, ktoré bude pre nich ťažké prekonať,“ doplnil.
Prerušenia ruských logistických trás už majú priamy vplyv na počet útokov pozdĺž frontovej línie, uviedol ukrajinský minister. Pri sarkastickej narážke na popularitu Krymu ako dovolenkovej destinácie pre ruských turistov Fedorov povedal, že polostrov tento rok navštívia najmä ukrajinské drony. Niektorí prevádzkovatelia cestovného ruchu hlásia zrušenie približne 80 percent júnových dovolenkových zájazdov a polovice rezervácií na júl a august
Šéf ukrajinského rezortu diplomacie navyše tvrdí, že jeho ministerstvo nakúpilo viac dronov za prvé štyri mesiace tohto roku ako za celý minulý rok.
„Vyzerá to, že Krym bude čoskoro premenený na ostrov,“ uviedol Fedorov v rozhovore na YouTube zverejnenom v stredu. Útoky na logistické trasy podľa neho otvorili pre Ukrajinu „okno príležitosti“. „Pre Rusov sa začína peklo, ktoré bude pre nich ťažké prekonať,“ doplnil.
Prerušenia ruských logistických trás už majú priamy vplyv na počet útokov pozdĺž frontovej línie, uviedol ukrajinský minister. Pri sarkastickej narážke na popularitu Krymu ako dovolenkovej destinácie pre ruských turistov Fedorov povedal, že polostrov tento rok navštívia najmä ukrajinské drony. Niektorí prevádzkovatelia cestovného ruchu hlásia zrušenie približne 80 percent júnových dovolenkových zájazdov a polovice rezervácií na júl a august
Šéf ukrajinského rezortu diplomacie navyše tvrdí, že jeho ministerstvo nakúpilo viac dronov za prvé štyri mesiace tohto roku ako za celý minulý rok.