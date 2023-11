Felix Klein: Thunbergovej slová o vojne v Gaze sú antisemitské

Berlín 14. novembra (TASR) - Splnomocnenec nemeckej vlády pre boj proti antisemitizmu Felix Klein v utorok ostro kritizoval švédsku klimatickú aktivistu Gretu Thunbergovú za jej vyjadrenia o vojne v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"(Thunbergovej) jednostranné vyjadrenia o blízkovýchodnom konflikte sú protiizraelské a antisemitské, pretože nepriamo popiera Izraelu právo na existenciu," povedal Klein pre nemecký magazín Der Spiegel.



Švédska aktivistka cez víkend v holandskom Amsterdame vystúpila na klimatickom zhromaždení. Na krku mala čiernobielu kúfiju — tradičnú palestínsku šatku, známu aj ako "arafatka", keďže ju nosil niekdajší palestínsky vodca Jásir Arafat.



Thunbergová (20) vyhlásila, že ochrancovia klímy majú povinnosť "počúvať hlasy utláčaných a tých, ktorí bojujú za slobodu a spravodlivosť." Zároveň niekoľkokrát skandovala, že "na okupovanej pôde nie je žiadna klimatická spravodlivosť", čím zrejme narážala na Pásmo Gazy.



Podľa Kleina aktivistka svojimi vyjadreniami poškodzuje hnutie za ochranu klímy aj svoju vlastnú reputáciu.



Od Thunberovej vyjadrení sa v pondelok dištancovala aj nemecká vetva jej hnutia Piatky za budúcnosť (Fridays For Future). Klein navrhol, že by hnutie mohlo úplne zmeniť názov, aby sa ešte viac odlíšilo od švédskej aktivistky.



Thunbergová vstúpila do povedomia svetovej verejnosti v roku 2018, keď začala organizovať štrajky pred švédskym parlamentom. Vyhlásila, že v piatky nebude chodiť do školy, kým úrady nezačnú dodržiavať dohody o ochrane klímy.