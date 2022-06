V centre Paríža bude protestné feministické zhromaždenie

Paríž 20. júna (TASR) - Feministické zoskupenie #NousToutes (My všetky) zvoláva na pondelok do centra Paríža protestné zhromaždenie, ktorým bude žiadať odvolanie dvoch členov vlády obvinených zo sexuálneho zneužívania. Obaja ministri boli v nedeľu znovuzvolení za poslancov Národného zhromaždenia.



Ako informoval denník Le Parisien, protest sa týka Damiena Abada, ministra zodpovedného za politiku pre zdravotne postihnutých a sociálnu starostlivosť, a Géralda Darmanina, ktorý vo vláde zodpovedá za ministerstvo vnútra.



Feministické aktivistky vo svojom vyhlásení upozornili, že chcú žiadať odvolanie oboch ministrov z vlády. Prezidentovi Emmanuelovi Macronovi pritom vytýkajú, že sa snaží ututlať ich kauzy spojené s obvineniami zo sexuálneho obťažovania, čím verejnosti vysiela katastrofálny odkaz o kultúre znásilňovania a a beztrestnosti zaň.



V máji, krátko po vymenovaní do vlády, sa voči Abadovi objavili dve obvinenia zo znásilnenia, ktoré rázne poprel. Pred niekoľkými dňami investigatívny web Médiapart informoval, že obvinenie z pokusu o znásilnenie voči Abadovi vzniesla ešte jedna žena. Skutok sa údajne stal v roku 2010. Aj toto tvrdenie Abad poprel.



Darmanin v roku 2020 čelil vyšetrovaniu v súvislosti s prípadom spred desiatich rokov, v ktorom bol podozrivý zo znásilnenia. Keď sa v júli roku 2020 stal ministrom vnútra, viaceré organizácie bojujúce za ochranu práv žien vo Francúzsku boli pobúrené jeho vymenovaním do vládnej funkcie.



Darmanin sa stal v čase hnutia #MeToo najvyššie postaveným francúzskym štátnym úradníkom obvineným zo sexuálneho obťažovania.