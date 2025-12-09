< sekcia Zahraničie
Feministky vo Francúzsku pobúrili slová Brigitte Macronovej
Aktivistky označili jazyk prvej dámy za urážlivý voči obetiam sexuálneho násilia.
Autor TASR
Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzska prvá dáma Brigitte Macronová čelí kritike feministických skupín za urážlivé slová na adresu aktivistiek, ktoré narušili vystúpenie komika Aryho Abittana. Ten bol v roku 2021 obvinený zo znásilnenia, no vyšetrovanie v roku 2023 zastavili pre nedostatok dôkazov.
Ako v pondelok informovala agentúra AFP, skupina #NousToutes s maskami na tvárach a s plagátmi „Znásilňovač“ v sobotu prerušila Abittanovo vystúpenie. Macronová prišla na predstavenie o niečo skôr, v zákulisí sa stretla s Abittanom, ktorý mal obavy z možnej reakcie publika. Macronová na to reagovala: „Ak tam budú nejaké sprosté kravy, vyhodíme ich“. Na sociálnych sieťach sa objavilo video s týmito Macronovej slovami, ktoré vyvolali vlnu kritiky.
Aktivistky označili jazyk prvej dámy za urážlivý voči obetiam sexuálneho násilia. Skupina #NousToutes (#Myvšetky) aj viaceré osobnosti urobili z urážky hashtag a používajú ho na prejav solidarity. Medzi nimi bola aj herečka Judith Godrecheová, ktorá sa stala feministickou ikonou, odkedy obvinila dvoch režisérov zo sexuálneho zneužívania, keď bola ešte maloletá.
Tím Brigitte Macronovej reagoval s tým, že išlo o kritiku „radikálnej metódy“ protestu, nie útok na feministky. Spor sa odohráva v kontexte širšej diskusie o sexuálnom násilí vo francúzskej kultúre - napr. škandály Gérarda Depardieua.
Depardieu bol v máji uznaný za vinného zo sexuálneho napadnutia dvoch žien na nakrúcaní v roku 2021 a má ísť pred súd pre obvinenie zo znásilnenia herečky, ku ktorému údajne došlo v roku 2018. Obvinenia popiera.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2023 vyjadril Depardieuovi obdiv, jeho vyšetrovanie označil za „hon na čarodejnice“ a dodal, že podporuje zásadu prezumpcie neviny.
