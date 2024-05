Fenomén El Niňo bol príčinou nedostatku vody v Panamskom prieplave

Washington 1. mája (TASR) - Klimatický fenomén známy ako El Niňo (a nie globálne otepľovanie) bol kľúčovou príčinou nízkych zrážok a rekordného sucha, ktoré minulý rok narušili lodnú dopravu v Panamskom prieplave. V stredu to uviedli vedci, informuje TASR podľa agentúry AP.



V Paname minulý rok napršalo podpriemerne málo počas siedmich z ôsmich mesiacov obdobia dažďov od mája do decembra. Zmena klímy spôsobená človekom však podľa vedcov nebola primárnou príčinou. Vyplýva to z hodnotenia vedeckej skupiny World Weather Attribution (WWH), ktorá porovnala skutočnú úroveň zrážok s klimatickými modelmi bez vplyvu súčasného globálneho otepľovania.



Ako fenomén El Niňo sa označuje prirodzené otepľovanie centrálnej časti Tichého oceánu, ktoré ovplyvňuje počasie na celom svete. Jeho priebeh podľa vedcov až dvojnásobne zvýšil pravdepodobnosť nízkych zrážok v Paname. To spôsobilo pokles hladiny vo vodných nádržiach, ktoré napájajú plavebné komory Panamského prieplavu a pitnou vodou zásobujú viac ako polovicu Panamy.



Skupina WWH použila pre štúdiu viac ako 140 rokov záznamov o zrážkach zozbieraných zo 65 meteorologických staníc. Je to "sen štatistikov", povedala Clair Barnesová, výskumníčka z Imperial College of London a jedna z autoriek štúdie.



"Takže sme si istí, že El Niňo spôsobuje nízke zrážky," povedala klimatologička Friederike Ottová a koordinátorka štúdie z Imperial College.



"Prirodzená variabilita hrá rozhodujúcu úlohu pri riadení mnohých extrémov. Toto je dôležitá pripomienka, že zmena klímy nie je vždy príčinou," povedala Kim Cobbová, klimatologička z Brownpvej univerzity v Providence v americkom štáte Rhode Island, ktorá sa na štúdii nepodieľala.



Klimatické modely v skutočnosti ukazovali vlhkejší trend v regióne v dôsledku klimatických zmien spôsobených skleníkovými plynmi. Podľa analýzy WWH však El Niňo znížil zrážky v roku 2023 o približne 8 percent a zvýšený dopyt po vode v regióne situáciu ešte zhoršil. Úrad Panamského prieplavu od minulého júna preto obmedzil počet a veľkosť lodí plaviacich sa cez prieplav a globálna lodná doprava cezeň je stále prerušovaná.



Štúdia World Weather Attribution ešte nebola publikovaná v recenzovanom vedeckom časopise, ale jej autori sa riadili vedecky uznávanými metódami. Ich doterajšie štúdie boli často publikované až o mesiace neskôr po dokončení.