Feri pre obvinenia zo sexuálneho násilia vystúpil zo strany TOP 09

Praha 28. mája (TASR) - Dominik Feri vystúpil v piatok z politickej strany TOP 09 po tom, ako sa pre obvinenia zo sexuálneho násilia vzdal v utorok poslaneckého mandátu. Na pozastavenie členstva ho v piatok dopoludnia vyzvalo predsedníctvo strany, píše spravodajský portál Novinky.cz.



Feri, ktorý mal byť štvorkou pražskej kandidátky tzv. koalície Spolu, zloženej z opozičných strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pre októbrové parlamentné voľby, čelí obvineniam, že v minulosti na domácich večierkoch nútil ženy k sexu, aj keď to odmietli. Diať sa tak malo v rokoch 2015 - 2020. Svedectvo niekoľkých dievčat, ktoré jeho správanie popisujú, priniesli v utorok spoločne český Deník N a server A2larm.cz.



Feri obvinenia zo sexuálneho násilia odmietol, ospravedlnil sa však za nevhodné správanie. Proti predmetným tvrdeniam sa chce brániť súdnou cestou.



"Vo svetle týchto skutočností vyzýva predsedníctvo TOP 09 Dominika Feriho, aby svoje členstvo v strane prerušil, a to minimálne do chvíle, kým budú všetky podozrenia riadne vyšetrené," informovala strana v tlačovej správe. Predsedníctvo TOP 09 vyjadrilo zároveň podporu všetkým, ktorí mohli byť obeťou takéhoto konania. Zdôrazňuje tiež, že predmetné informácie považuje za veľmi závažné. "Obvinenie a konanie, ktoré mu je pripisované, považujeme za neakceptovateľné nielen pre verejných činiteľov, ale aj pre kohokoľvek iného".



Od 1. júna nahradí Feriho v Poslaneckej snemovni známa česká filmová dokumentaristka Olga Sommerová.