Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Zahraničie

Fernandézová v Kostarike zložila prezidentskú prísahu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Krajina s 5,2 miliónmi obyvateľmi bola dlhodobo považovaná za stabilný a demokratický štát v rámci Strednej Ameriky.

Autor TASR
San José 8. mája 2026 (AFP) - Laura Fernandezová sa v Kostarike slávnostne ujala funkcie prezidentky ako druhá žena v tejto funkciii. Nahradí Rodriga Chavesa, ktorý v úrade ustál dva pokusy parlamentu o odvolanie pre obvinenia z korupcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nová prezidentka oznámila, že predchádzajúceho lídra vymenuje za „superministra“, ktorý bude zodpovedný za politický a ekonomický program takzvanej „vládnej kontinuity“. Takisto prisľúbila, že zakročí proti narastajúcemu násiliu súvisiacemu s obchodom s kokaínom.

Krajina s 5,2 miliónmi obyvateľmi bola dlhodobo považovaná za stabilný a demokratický štát v rámci Strednej Ameriky. V posledných rokoch sa však premenila na logistické centrum globálneho obchodu s drogami, čo podnecuje lokálne boje o vplyv.

Fernandezová vyhrala voľby 1. februára už v prvom kole. Chavesovi ústava zakazovala uchádzať sa o pozíciu druhé po sebe idúce funkčné obdobie. Nová prezidentka, podobne ako jej predchodca, patrí k spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a ide o ďalšie víťazstvo latinskoamerickej pravice a koniec ľavicových vlád v Čile, Bolívii a Hondurase.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež