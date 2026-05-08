Fernandézová v Kostarike zložila prezidentskú prísahu
Autor TASR
San José 8. mája 2026 (AFP) - Laura Fernandezová sa v Kostarike slávnostne ujala funkcie prezidentky ako druhá žena v tejto funkciii. Nahradí Rodriga Chavesa, ktorý v úrade ustál dva pokusy parlamentu o odvolanie pre obvinenia z korupcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nová prezidentka oznámila, že predchádzajúceho lídra vymenuje za „superministra“, ktorý bude zodpovedný za politický a ekonomický program takzvanej „vládnej kontinuity“. Takisto prisľúbila, že zakročí proti narastajúcemu násiliu súvisiacemu s obchodom s kokaínom.
Krajina s 5,2 miliónmi obyvateľmi bola dlhodobo považovaná za stabilný a demokratický štát v rámci Strednej Ameriky. V posledných rokoch sa však premenila na logistické centrum globálneho obchodu s drogami, čo podnecuje lokálne boje o vplyv.
Fernandezová vyhrala voľby 1. februára už v prvom kole. Chavesovi ústava zakazovala uchádzať sa o pozíciu druhé po sebe idúce funkčné obdobie. Nová prezidentka, podobne ako jej predchodca, patrí k spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a ide o ďalšie víťazstvo latinskoamerickej pravice a koniec ľavicových vlád v Čile, Bolívii a Hondurase.
