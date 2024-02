Festival Berlinale sa začal protestom proti pravicovému extrémizmu

Berlín 15. februára (TASR) - Otvorenie 74. ročníka prestížneho nemeckého medzinárodného filmového festivalu Berlinale sprevádzal vo štvrtok protest popredných nemeckých hercov a umelcov voči krajne pravicovému extrémizmu a kontroverznej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), informuje TASR podľa agentúry DPA.



Protest zorganizoval samotný filmový festival, ktorý otvorili na Postupimskom námestí (Potsdamer Platz) v centre metropoly Berlín. Nemecké herečky Jella Haaseová či Katja Riemanová na ňom skandovali "Bráňte demokraciu!" a spolu s ďalšími účastníkmi protestu držali nad hlavami rozsvietené mobilné telefóny. Červený koberec v čase konania protestu stíchol, píše DPA.



"Odmietnutím AfD vyjadril festival Berlinale svoj jasný postoj proti krajne pravicovému extrémizmu v Nemecku. Na otváraciu ceremóniu pozýva Berlinale na červený koberec skupinu filmárov, aby vytvorili príklad pre demokraciu, rozmanitosť a mierumilovné spolunažívanie," uvádza sa vo vyhlásení festivalu.



Protest súvisí s medzinárodným pobúrením, ktoré vypuklo po tom, čo organizátori festivalu najprv na otvárací galavečer pozvali aj niekoľko predstaviteľov AfD a následne im pozvanie zrušili.



Niektorí ľudia mali vo štvrtok na červenom koberci pripnuté odznaky s nápisom "Berlinale proti krajne pravicovému extrémizmu".



V Nemecku v uplynulých týždňoch vypukla vlna protestov proti krajne pravicovému extrémizmu a rasizmu. Zúčastnili sa na nich státisíce ľudí v mestách po celej krajine. Demonštrácie vyvolali správy o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane niekoľkých predstaviteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na masové deportácie migrantov i občanov cudzieho pôvodu.



Témou však bola aj vojna na Ukrajine a výroky španielskeho režiséra a člena poroty Alberta Serru boli kritizované ako proruské, uvádza DPA. Súčasťou poroty je totiž aj ukrajinská autorka a kritička ruského prezidenta Vladimira Putina Oksana Zabužková.



Festival Berlinale každoročne priláka filmových fanúšikov z celého sveta. Niekoľko hodín pred otváracou tlačovou konferenciou sa fanúšikovia vo štvrtok večer už zhromaždili a netrpezlivo očakávali príchod hviezdy snímky "Small Things Like These", 47-ročného írskeho herca Cilliana Murphyho. Historická dráma, ktorej režisérom je Tim Mielants, otvorí tohtoročný festival. Murphy sa považuje za kandidáta aj na prestížnu cenu Oscar za hlavnú úlohu v minuloročnej životopisnej dráme "Oppenheimer".



Na festivale Berlinale sa o hlavnú cenu - Zlatého medveďa - bude uchádzať dovedna 20 filmov. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je kensko-mexická herečka Lupita Nyong'o a festival potrvá do 25. februára.