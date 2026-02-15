< sekcia Zahraničie
Festival Berlinale sa zastal členov poroty po kritike Wendersa
Členovia poroty boli na tlačovej konferencii v deň otvorenia Berlinale vo štvrtok požiadaní, aby sa vyjadrili k postoju festivalu k vojne v Gaze, pripomína DPA.
Autor TASR
Berlín 15. februára (TASR) - Berlínsky medzinárodný filmový festival Berlinale sa postavil na obranu filmárov ohľadne otázky, či by sa mali umelci venovať politike. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry DPA.
Festival vo vyhlásení zverejnenom v sobotu uviedol, že nad Berlinale sa „prehnala mediálna smršť.“
„Cítime, že je dôležité ozvať sa – na obranu našich filmárov a najmä našej poroty a predsedu poroty“, uviedol festival s odvolaním sa na nemeckého režiséra Wima Wendersa.
Indická spisovateľka Arundhati Royová odriekla svoju plánovanú účasť na Berlínskom medzinárodnom filmovom festivale Berlinale po tom, čo sa Wenders vyjadril, že by filmári „mali zostať mimo politiky“.
Členovia poroty boli na tlačovej konferencii v deň otvorenia Berlinale vo štvrtok požiadaní, aby sa vyjadrili k postoju festivalu k vojne v Gaze, pripomína DPA. Jeden z novinárov, ktorý obvinil Berlinale z prejavovania solidarity s Ukrajincami a Iráncami, nie však s Palestínčanmi, sa členov poroty opýtal, či „podporujú toto selektívne zaobchádzanie s ľudskými právami“.
Členka poroty Ewa Puszczyńska odpovedala, že kladenie takejto otázky je „neférové“. Predseda poroty Wenders sa vyjadril, že „nemôžeme naozaj vstúpiť do oblasti politiky.“
Mediálne pokrytie podľa vyhlásenia festivalu vytrhlo vyjadrenia z tlačových konferencií z kontextu a oddelilo ich od práce umelcov a hodnôt, za ktorými stoja.
V článku publikovanom festivalom riaditeľka Berlinale Tricia Tuttleová napísala, že na podujatí zazneli výzvy na slobodu prejavu a filmárov sa očakávalo, že budú odpovedať na každú otázku, ktorá im bude položená.
„Sú kritizovaní, ak neodpovedajú. Sú kritizovaní, ak odpovedia a ich odpoveď sa nepáči. A sú kritizovaní, ak nedokážu zhrnúť zložité myšlienky do krátkeho zvukového úryvku, keď je pred nimi umiestnený mikrofón,“ napísala Tuttleová.
„Umelci si môžu slobodne uplatniť svoje právo na slobodu prejavu akýmkoľvek spôsobom, akým si zvolia,“ dodala.
Festival vo vyhlásení zverejnenom v sobotu uviedol, že nad Berlinale sa „prehnala mediálna smršť.“
„Cítime, že je dôležité ozvať sa – na obranu našich filmárov a najmä našej poroty a predsedu poroty“, uviedol festival s odvolaním sa na nemeckého režiséra Wima Wendersa.
Indická spisovateľka Arundhati Royová odriekla svoju plánovanú účasť na Berlínskom medzinárodnom filmovom festivale Berlinale po tom, čo sa Wenders vyjadril, že by filmári „mali zostať mimo politiky“.
Členovia poroty boli na tlačovej konferencii v deň otvorenia Berlinale vo štvrtok požiadaní, aby sa vyjadrili k postoju festivalu k vojne v Gaze, pripomína DPA. Jeden z novinárov, ktorý obvinil Berlinale z prejavovania solidarity s Ukrajincami a Iráncami, nie však s Palestínčanmi, sa členov poroty opýtal, či „podporujú toto selektívne zaobchádzanie s ľudskými právami“.
Členka poroty Ewa Puszczyńska odpovedala, že kladenie takejto otázky je „neférové“. Predseda poroty Wenders sa vyjadril, že „nemôžeme naozaj vstúpiť do oblasti politiky.“
Mediálne pokrytie podľa vyhlásenia festivalu vytrhlo vyjadrenia z tlačových konferencií z kontextu a oddelilo ich od práce umelcov a hodnôt, za ktorými stoja.
V článku publikovanom festivalom riaditeľka Berlinale Tricia Tuttleová napísala, že na podujatí zazneli výzvy na slobodu prejavu a filmárov sa očakávalo, že budú odpovedať na každú otázku, ktorá im bude položená.
„Sú kritizovaní, ak neodpovedajú. Sú kritizovaní, ak odpovedia a ich odpoveď sa nepáči. A sú kritizovaní, ak nedokážu zhrnúť zložité myšlienky do krátkeho zvukového úryvku, keď je pred nimi umiestnený mikrofón,“ napísala Tuttleová.
„Umelci si môžu slobodne uplatniť svoje právo na slobodu prejavu akýmkoľvek spôsobom, akým si zvolia,“ dodala.