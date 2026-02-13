Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Zahraničie

Festival Berlinale vzdal hold malajzijskej herečke Michelle Yeoh

.
Na snímke herečka Michelle Yeoh. Foto: TASR/AP

Otváracím filmom tohto ročníka Berlinale bola dráma No Good Men.

Autor TASR
Berlín 13. februára (TASR) - V poradí 76. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne sa vo štvrtok večer začal odovzdaním ceny za celoživotné dielo malajzijskej herečke Michelle Yeoh, ktorá v roku 2023 získala americkú filmovú cenu Oscar za film Všetko, všade, naraz. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Otváracím filmom tohto ročníka Berlinale bola dráma No Good Men. Režisérka tohto film Šahrbánú Sadátová utiekla zo svojho rodného Afganistanu v roku 2021 a teraz žije v Hamburgu.

Film No Good Men sa s humorom a odstupom venuje zlému zaobchádzaniu s afganskými ženami prostredníctvom príbehu Naru, videožurnalistky žijúcej v Kábule. Dej filmu sa odohráva tesne pred tým, ako sa fundamentalistické hnutie Taliban v roku 2021 vrátilo v Afganistane k moci.

Tohtoročné Berlinale potrvá do 22. februára, predstaví sa na ňom vyše 200 filmov vrátane 22 v oficiálnej súťaži. Na rozdiel od filmových festivalov v Benátkach a Cannes hostí Berlín len málo veľkorozpočtových produkcií s hviezdnym obsadením.

Jedným z najočakávanejších filmov je Rosebush Pruning od brazílskeho režiséra Karima Anouza, pravidelného účastníka Berlinale. Jeho celovečerný film je opisovaný ako „satira tradičnej patriarchálnej rodiny“.

V hre o cenu Zlatý medveď je aj film Rose - dráma odohrávajúca sa v 17. storočí v hlavnej úlohe so Sandrou Hüllerovou, ktorá ako tajomný vojak prichádza do odľahlej protestantskej dediny a tvrdí, že je dedičom opusteného panstva, pričom skrýva svoju skutočnú identitu a pohlavie.

Festivalovej porote tento rok predsedá nemecký režisér Wim Wenders, ktorý vo štvrtok na tlačovej konferencii zdôraznil, že „filmy môžu zmeniť svet“, ale nie „predstavu“, ktorú o ňom má „politik“, odrážajú „veľký rozpor na tejto planéte - medzi ľuďmi, ktorí chcú žiť svoje životy, a vládami, ktoré majú iné ideály“.

Vo štvrtok večer, pri príchode na slávnostné otvorenie festivalu, Wenders v odpovedi na otázku agentúry AFP o náladách v Spojených štátoch počas prezidentovania Donalda Trumpa vyzdvihol tvorcov, „ktorí nakrúcajú filmy, ktoré sú v tejto krajine skutočne potrebné“. „A pozerali ste Super Bowl (každoročné finále amerického futbalu)... Amerika sa v mnohých ohľadoch prebúdza,“ upozornil.

Riaditeľka Berlinale Tricia Tuttleová konštatovala, že festival v Berlíne je pre filmový priemysel prvou významnou udalosťou roka a tento ročník sa koná vo veľmi napätom medzinárodnom kontexte, najmä v súvislosti s represiami v Iráne.

Festivalové filmy prinášajú niekoľko tém vrátane „rodiny a intimity pod tlakom, otázok príslušnosti a skúsenosti života medzi viacerými svetmi,“ objasnila Tuttleová.

Wim Wenders v rozhovore pre AFP povedal, že festivalové filmy sú možno menej určené pre masový trh, nezameriavajú sa na komerčný lesk či hollywoodsky štýl, ale o viac majú obsahu.

Očakáva sa, že v dejisku festivalu sa objavia viaceré hviezdy ako americká herečka Pamela Andersonová, herec Ethan Hawke či britská hudobníčka Charli xcx.
.

Neprehliadnite

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá