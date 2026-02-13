< sekcia Zahraničie
Festival Berlinale vzdal hold malajzijskej herečke Michelle Yeoh
Otváracím filmom tohto ročníka Berlinale bola dráma No Good Men.
Autor TASR
Berlín 13. februára (TASR) - V poradí 76. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne sa vo štvrtok večer začal odovzdaním ceny za celoživotné dielo malajzijskej herečke Michelle Yeoh, ktorá v roku 2023 získala americkú filmovú cenu Oscar za film Všetko, všade, naraz. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Otváracím filmom tohto ročníka Berlinale bola dráma No Good Men. Režisérka tohto film Šahrbánú Sadátová utiekla zo svojho rodného Afganistanu v roku 2021 a teraz žije v Hamburgu.
Film No Good Men sa s humorom a odstupom venuje zlému zaobchádzaniu s afganskými ženami prostredníctvom príbehu Naru, videožurnalistky žijúcej v Kábule. Dej filmu sa odohráva tesne pred tým, ako sa fundamentalistické hnutie Taliban v roku 2021 vrátilo v Afganistane k moci.
Tohtoročné Berlinale potrvá do 22. februára, predstaví sa na ňom vyše 200 filmov vrátane 22 v oficiálnej súťaži. Na rozdiel od filmových festivalov v Benátkach a Cannes hostí Berlín len málo veľkorozpočtových produkcií s hviezdnym obsadením.
Jedným z najočakávanejších filmov je Rosebush Pruning od brazílskeho režiséra Karima Anouza, pravidelného účastníka Berlinale. Jeho celovečerný film je opisovaný ako „satira tradičnej patriarchálnej rodiny“.
V hre o cenu Zlatý medveď je aj film Rose - dráma odohrávajúca sa v 17. storočí v hlavnej úlohe so Sandrou Hüllerovou, ktorá ako tajomný vojak prichádza do odľahlej protestantskej dediny a tvrdí, že je dedičom opusteného panstva, pričom skrýva svoju skutočnú identitu a pohlavie.
Festivalovej porote tento rok predsedá nemecký režisér Wim Wenders, ktorý vo štvrtok na tlačovej konferencii zdôraznil, že „filmy môžu zmeniť svet“, ale nie „predstavu“, ktorú o ňom má „politik“, odrážajú „veľký rozpor na tejto planéte - medzi ľuďmi, ktorí chcú žiť svoje životy, a vládami, ktoré majú iné ideály“.
Vo štvrtok večer, pri príchode na slávnostné otvorenie festivalu, Wenders v odpovedi na otázku agentúry AFP o náladách v Spojených štátoch počas prezidentovania Donalda Trumpa vyzdvihol tvorcov, „ktorí nakrúcajú filmy, ktoré sú v tejto krajine skutočne potrebné“. „A pozerali ste Super Bowl (každoročné finále amerického futbalu)... Amerika sa v mnohých ohľadoch prebúdza,“ upozornil.
Riaditeľka Berlinale Tricia Tuttleová konštatovala, že festival v Berlíne je pre filmový priemysel prvou významnou udalosťou roka a tento ročník sa koná vo veľmi napätom medzinárodnom kontexte, najmä v súvislosti s represiami v Iráne.
Festivalové filmy prinášajú niekoľko tém vrátane „rodiny a intimity pod tlakom, otázok príslušnosti a skúsenosti života medzi viacerými svetmi,“ objasnila Tuttleová.
Wim Wenders v rozhovore pre AFP povedal, že festivalové filmy sú možno menej určené pre masový trh, nezameriavajú sa na komerčný lesk či hollywoodsky štýl, ale o viac majú obsahu.
Očakáva sa, že v dejisku festivalu sa objavia viaceré hviezdy ako americká herečka Pamela Andersonová, herec Ethan Hawke či britská hudobníčka Charli xcx.
Otváracím filmom tohto ročníka Berlinale bola dráma No Good Men. Režisérka tohto film Šahrbánú Sadátová utiekla zo svojho rodného Afganistanu v roku 2021 a teraz žije v Hamburgu.
Film No Good Men sa s humorom a odstupom venuje zlému zaobchádzaniu s afganskými ženami prostredníctvom príbehu Naru, videožurnalistky žijúcej v Kábule. Dej filmu sa odohráva tesne pred tým, ako sa fundamentalistické hnutie Taliban v roku 2021 vrátilo v Afganistane k moci.
Tohtoročné Berlinale potrvá do 22. februára, predstaví sa na ňom vyše 200 filmov vrátane 22 v oficiálnej súťaži. Na rozdiel od filmových festivalov v Benátkach a Cannes hostí Berlín len málo veľkorozpočtových produkcií s hviezdnym obsadením.
Jedným z najočakávanejších filmov je Rosebush Pruning od brazílskeho režiséra Karima Anouza, pravidelného účastníka Berlinale. Jeho celovečerný film je opisovaný ako „satira tradičnej patriarchálnej rodiny“.
V hre o cenu Zlatý medveď je aj film Rose - dráma odohrávajúca sa v 17. storočí v hlavnej úlohe so Sandrou Hüllerovou, ktorá ako tajomný vojak prichádza do odľahlej protestantskej dediny a tvrdí, že je dedičom opusteného panstva, pričom skrýva svoju skutočnú identitu a pohlavie.
Festivalovej porote tento rok predsedá nemecký režisér Wim Wenders, ktorý vo štvrtok na tlačovej konferencii zdôraznil, že „filmy môžu zmeniť svet“, ale nie „predstavu“, ktorú o ňom má „politik“, odrážajú „veľký rozpor na tejto planéte - medzi ľuďmi, ktorí chcú žiť svoje životy, a vládami, ktoré majú iné ideály“.
Vo štvrtok večer, pri príchode na slávnostné otvorenie festivalu, Wenders v odpovedi na otázku agentúry AFP o náladách v Spojených štátoch počas prezidentovania Donalda Trumpa vyzdvihol tvorcov, „ktorí nakrúcajú filmy, ktoré sú v tejto krajine skutočne potrebné“. „A pozerali ste Super Bowl (každoročné finále amerického futbalu)... Amerika sa v mnohých ohľadoch prebúdza,“ upozornil.
Riaditeľka Berlinale Tricia Tuttleová konštatovala, že festival v Berlíne je pre filmový priemysel prvou významnou udalosťou roka a tento ročník sa koná vo veľmi napätom medzinárodnom kontexte, najmä v súvislosti s represiami v Iráne.
Festivalové filmy prinášajú niekoľko tém vrátane „rodiny a intimity pod tlakom, otázok príslušnosti a skúsenosti života medzi viacerými svetmi,“ objasnila Tuttleová.
Wim Wenders v rozhovore pre AFP povedal, že festivalové filmy sú možno menej určené pre masový trh, nezameriavajú sa na komerčný lesk či hollywoodsky štýl, ale o viac majú obsahu.
Očakáva sa, že v dejisku festivalu sa objavia viaceré hviezdy ako americká herečka Pamela Andersonová, herec Ethan Hawke či britská hudobníčka Charli xcx.