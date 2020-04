Festival Cannes 2020 bude ťažké usporiadať v pôvodnej forme

Paríž 15. apríla (TASR) - Usporiadať medzinárodný filmový festival vo francúzskom Cannes v jeho pôvodnej podobe bude tohto roku vzhľadom na pandémiu COVID-19 náročné. Vyhlásili to v utorok organizátori s tým, že hľadajú nové spôsoby, ako zrealizovať toto najväčšie podujatie svojho druhu na svete. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Festival už bol predtým preložený z plánovaného termínu v polovici mája na prelom júna a júla. Organizátori však podľa utorkového komuniké tvrdia, že ani táto alternatíva už neprichádza do úvahy po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok oznámil, že kultúrne festivaly sa nebudú môcť konať najmenej do polovice júla.



"Všetci vieme, že s globálnou pandemickou situáciou sa spája mnoho neistôt. Hneď, ako to bude možné, oznámime podobu, akú dostane Cannes 2020," uviedli organizátori. Festival mal tento týždeň zverejniť svoje obsadenie. Za predsedu poroty bol zvolený režisér Spike Lee ako vôbec prvá afroamerická osobnosť v tejto prestížnej úlohe.



Pandémia zoškrtala atraktívny kalendár jarných a letných kultúrnych podujatí vo Francúzsku. Organizátori naposledy zrušili aj celosvetovo najvýznamnejší divadelný festival v meste Avignon, ktorý mal odštartovať začiatkom júla. Usporiadatelia filmového festivalu v Cannes však dosiaľ odolávajú možnosti úplného zrušenia jeho aktuálneho 73. ročníka.