Festival Colours of Ostrava ponúkne špičkový program

Bratislava/Ostrava 28. mája (TASR) - Najväčší medzinárodný multižánrový festival v Českej republike sa nezadržateľne blíži. Colours of Ostrava privíta od 16. do 19. júla v areáli Dolních Vítkovic viac než stovku účinkujúcich. Tento rok do slezskej metropoly zavítajú osobnosti ako Sting, Iggy Pop, Snow Patrol, Noga Erez, Jung Jaeil, Alvaro Soler, Nir Barzilai, Deirdre Barrett, Joseph Allen či Bijay Anand. Popri rozmanitej hudbe ponúka program aj výber najzaujímavejších predstavení českého divadla a takmer dvesto hostí diskusného fóra Meltingpot. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



Miesto, kde musíte byť. Tak znie motto už 22. ročníka obľúbeného festivalu, ktorý prekračuje žánrové hranice a prepája umenie vo všetkých jeho formách. Najviditeľnejšiu hudobnú časť tento rok vedú interpreti, ktorí v Ostrave vystúpia prvýkrát, ale aj niekoľko návratov na želanie fanúšikov. Sting sa predstaví so svojou aktuálnou koncertnou zostavou v sprievode Dominica Millera a Chrisa Maasa.



Na festival sa po pätnástich rokoch vracia aj Iggy Pop. Podľa návštevníkov jeho posledných koncertov je punková legenda vo výbornej forme, možno ešte lepšej než kedysi. Gitarovú scénu doplní aj kapela Snow Patrol. Prvýkrát na Colours zavíta Finneas, brat Billie Eilish, ktorý so svojou kapelou predstaví minuloročný album For Cryin' Out Loud. Energiou nabitú show sľubuje aj Artemas, autor jedného z najsledovanejších hitov roka 2024.



Tanečné žánre zastúpia napríklad duo Sofi Tukker, ktoré minulý rok účasť pre chorobu zrušilo, DPR Ian, známy využívaním prvkov k-popu, či Justice, podľa britského denníka The Telegraph najlepšia živá kapela súčasnosti. Záverečný večer festivalu bude patriť vystúpeniu The Chainsmokers, ktorí toto leto v Európe odohrajú len šesť koncertov.



Program Colours of Ostrava tvorí viac než sto účinkujúcich a ich počet stále nie je konečný. Neoddeliteľnou súčasťou je aj diskusné fórum Meltingpot, unikátna zložka festivalu, vďaka ktorej môžu návštevníci v rámci jednej vstupenky čerpať inšpiráciu z prednášok a diskusií s poprednými osobnosťami z oblasti medicíny, zdravia, zdravého životného štýlu, biohackingu, ale aj cestovania, literatúry, žurnalistiky, filozofie či vedy.



Počas štyroch dní festival ponúka aj pestrý sprievodný program - divadlá, filmové premietania či tvorivé dielne. Pripravené aktivity potešia deti, seniorov aj osoby so zdravotným znevýhodnením.