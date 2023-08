Festival M'era Luna prilákal 25.000 milovníkov gotickej hudobnej scény

Hannover 13. augusta (TASR) - Približne 25.000 fanúšikov tzv. gotickej hudby sa zišlo na každoročnom festivale s názvom M'era Luna, ktorý sa v sobotu začal v meste Hildesheim v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. Podľa organizátorov ide o najväčší hudobný festival takzvanej tzv. temnej alternatívnej scény, informuje agentúra DPA.



V Hildesheime sa napriek daždivému počasiu zišli stúpenci gotickej subkultúry z celého Nemecka, kde je obzvlášť početná, ale aj zo zahraničia.



Organizátori spresnili, že na festivale sa počas víkendu predstaví približne 40 hudobných skupín - od stredovekého rocku a alternatívy až po gotiku a elektro wave, píše DPA.



Medzi najväčšie hviezdy tohtoročnej M'era Luny patrí fínsky hudobník Ville Valo (VV) a holandská gotická metalová kapela Within Temptation so speváčkou Sharon den Adel.



Súčasťou podujatia sú aj rôzne workshopy, čítania, módne prehliadky či stredoveký trh. Festival potrvá do nedeľňajších večerných hodín.