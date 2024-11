P.Fiala: 35 rokov slobody je ojedinelých, je však krehká a niečo stojí

Praha 17. novembra (TASR) - Je ojedinelé, že máme 35 rokov slobodu, nezávislosť a demokraciu, v histórii Česka sa to často nedialo. Sloboda je však krehká a je potrebné ju brániť. Pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie to v nedeľu povedal český premiér Petr Fiala po tom, ako položil veniec a zapálil sviečku pri pamätníku revolúcie na ulici Národní v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Ja sem nechodím pre to, akú zastávam funkciu, ale ako Petr Fiala vyjadriť vďačnosť za to, že môžeme žiť v slobode a demokracii, že rozhodujeme sami o sebe, že nie sme tá beznádejná okupovaná krajina, ktorou sme boli pred rokom 1989. Viem, že všetko sa napríklad nedarí, ale to, že môžeme sami rozhodovať o tom, aká bude naša budúcnosť, je úžasné," povedal Fiala.



K pamätníku prišiel spolu so šéfkou Poslaneckej snemovne a predsedníčkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a predsedom KDU-ČSL Markom Výborným a s desiatkami podporovateľov. Na mieste čakali nespokojní demonštranti, ktorí naňho pískali, kričali a nadávali mu. "Vulgárne tu nadávajú vždy a úprimne povedané, ak by sme tu stáli pred 40 rokmi alebo sme boli dnes v Moskve, tak tu nadávať ani pískať nemôžu. Mňa to nijako neznepokojuje," reagoval predseda vlády. Dodal, že k demokracii patrí aj to, že sa každý môže vyjadriť spôsobom, aký je mu vlastný, ak sa mu niečo nepáči.



Česko a Slovensko si v nedeľu pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní, ktorého hlavnou témou je tento rok heslo "Sloboda nás spája" a zameriava sa aj na aktuálnu situáciu na Slovensku. Počas dňa sa uskutočnia rôzne debaty, výstavy, koncerty či edukačné programy. Slávnostný deň ukončí odovzdávanie cien Pamäti národa v Národnom divadle.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)