Fiala a Babiš sa dohadujú pri bezpečnostných a obranných témach

Praha 13. marca (TASR) - Český premiér Petr Fiala a predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš sa v otvorených listoch a v príspevkoch na sociálnej sieti X vo štvrtok dohadovali a kritizovali pri obranných a bezpečnostných témach. Dôvodom bolo odmietnutie Babiša prísť na schôdzku politických strán o bezpečnosti ČR, ktorú na štvrtok zvolal Fiala. Babiš ho obvinil z manipulácie a klamania, Fiala Babiša z toho, že ho nezaujíma bezpečnosť českých občanov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala na stretnutie pozval zástupcov všetkých strán zastúpených v Poslaneckej snemovni. Z opozície dorazili len Piráti. Hnutie SPD účasť odmietlo s tvrdením, že ich názory sa v tejto téme s koaličnými zásadne odlišujú. Hnutie ANO schôdzku označilo za formálnu a chcelo, aby sa debata uskutočnila v pléne snemovne a jej obsah mohla sledovať aj verejnosť.



Český premiér krátko po začiatku schôdzky zverejnil na sociálnej sieti X fotografiu s menovkami Babiša a šéfa SPD Tomia Okamuru s prázdnymi stoličkami v pozadí a popisom: "Tí, ktorí mali prísť, neprišli". Išlo o narážku na Babišov výrok z obdobia pandémie. V stredu Fiala na odmietnutie oboch hnutí reagoval, že listy Babiša aj Okamuru ukazujú, že ich bezpečnosť občanov nezaujíma a nechcú ju riešiť. "Mrzí ma, že tieto opozičné strany nie sú zatiaľ ochotné uprednostniť spoločný záujem ČR pred svojou volebnou stratégiou," uviedol predseda českej vlády.



Babišovi napísal, že hoci sa na mnohých témach nezhodnú, mali by sa snažiť o zhodu v najdôležitejšej téme dneška, ktorou je bezpečnosť. Babiš mu na to v otvorenom liste odpovedal, že absolútne súhlasí s tým, že v súčasnosti neexistuje dôležitejšia téma než bezpečnosť občanov. Hnutie ANO sa podľa neho nebráni postupnému zvyšovaniu výdavkov na obranu na tri percentá HDP, odmieta ale "neúčelné a netransparentné rozhadzovanie peňazí".



Dodal, že Fiala mu na jeho otázky v liste neodpovedal. "Namiesto odpovedí manipulujete, prekrúcate fakty, odvádzate pozornosť od kľúčových problémov alebo nehanebne klamete," obvinil Fialu Babiš. Dodal, že nechce byť súčasťou predvolebnej kampane vládnych strán.



Na to mu premiér na sieti X odpovedal, že bezpečnosť Česka nie je kampaň. "Jediný, kto má radosť z toho, že nechcete hovoriť o bezpečnosti krajiny, je Kremeľ... Bohužiaľ," napísal Fiala. V inom príspevku uviedol, že ho Babiš označuje za "posadnutého zbrojením", on je však podľa svojich slov posadnutý bezpečnosťou Čechov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)