Fiala: Ak by Irán vyvinul jadrovú zbraň, bolo by to riziko pre svet

Praha/Hradec Králové 16. júna (TASR) - Situácia na Blízkom východe sa síce po útoku Izraela na Irán výrazne zhoršila, no ešte horšie by podľa českého premiéra Petra Fialu bolo, ak by sa Irán dostal k jadrovej zbrani. Dodal, že by to bolo extrémne riziko pre celý svet a v tomto kontexte je podľa neho nutné vnímať izraelský postup. Povedal to v pondelok na debate s voličmi v Hradci Králové, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Teraz sme, samozrejme, svedkami extrémne zhoršenej situácie na Blízkom východe, tá eskalácia je nebezpečná... Ale oveľa horšie by bolo, ak by taký režim, aký je v Iráne, získal jadrovú zbraň. To by sa tá situácia nielen pre Blízky východ, ale aj pre celý svet, výrazne zhoršila a bola nebezpečnejšia. A aj v tomto kontexte je potrebné sa pozerať na postup Izraela,“ povedal Fiala.



Dodal, že podľa mnohých správ Irán nie je ďaleko od toho, aby jadrovú zbraň vyvinul. „Iránsky režim je ten, ktorý podporuje teroristické organizácie, nech už je to Hamas, Hizballáh a podporuje aj teroristov v Jemene a na ďalších miestach Blízkeho východu. A je potrebné, aby bol oslabený, nemohol expandovať a ďalej podporovať takéto odporné skupiny, ktoré sú pravým zdrojom problémov na Blízkom východe,“ povedal svojim priaznivcom Fiala na jednej zo zastávok predvolebného turné.



Česko v pondelok z Izraela evakuuje asi 70 Čechov, ktorí po pozemnom presune z Tel Avivu do egyptského Šarm aš-Šajchu odletia do Prahy. Asi 15 českých občanov využilo ponuku SR, ktorá organizuje repatriačný let z Jordánska do Bratislavy.