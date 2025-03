Fiala: Aktuálny vývoj môže byť koncom Európy, ak nezvládne reagovať

Praha 18. marca (TASR) - Ak Európa nezvládne reagovať včas na súčasný vývoj, môže to byť podľa českého premiéra Petra Fialu jej koniec v súčasnej podobe. Podľa neho má na zmenu štyri až šesť rokov. Najväčšou výzvou pre Česko podľa neho bude nájsť v témach obrany a bezpečnosti dlhodobú politickú zhodu. Fiala to povedal v utorok na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



Európa po rokoch zanedbávania vlastnej obrany a podceňovania ruskej hrozby podľa Fialu konečne chápe, že prežiť a uspieť môže len ten, kto je pripravený a stará sa o svoju bezpečnosť. Dodal, že to znamená viac investovať do obrany, mať dobrý prehľad o tom, čo sa deje v okolí, mať pod kontrolou aj vnútornú bezpečnosť a tiež sa zasadiť o silnú ekonomiku.



"To, čím prechádzame, môže byť koniec Európy tak, ako ju poznáme, ak nezvládneme včas reagovať. Alebo to tiež môže byť katarzia, a v to verím ja a moja vláda a podľa toho budeme aj konať," povedal český premiér s tým, že Európa má štyri až šesť rokov na zmene. Tak dlho podľa jeho slov Rusku trvá, kým sa z jednej vojny pripraví na ďalšiu. "To je čas, ktorý máme na to, aby sme sa zmenili a postavili sa na vlastné nohy," dodal.



Európa podľa neho musí "otočiť o 180 stupňov" a prestať sa tak veľmi regulovať, pretože regulácie ju oslabujú a spomaľujú. "Je nutné, aby sme teraz - obrazne - dali na druhú koľaj oxid uhličitý a zamerali sa na započítavanie iných veličín – inovácií, vyrobených moderných lietadiel či dronov," povedal. Premiér Fiala dodal, že Rusko sa nezastaví a je len ilúzia, keď si krajiny túto realitu nepriznajú.



"Nezostáva nám nič iné, než zaťať zuby, reformovať, čo pôjde a investovať do vlastnej sily," zdôraznil. Všetko to podľa neho bude fungovať len vtedy, ak sa politici navzájom dohodnú a dosiahnu zhodu, ktorá vydrží roky. To bude podľa neho zrejme najväčšia výzva, ktorá Česko v súčasnej situácii čaká. Dúfa však, že ju nakoniec nájdu.