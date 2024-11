Fiala: Babiša desí, že by musel vyplácať nemeckú mzdu, preto ma uráža

Andrej Babiš na mne zuřivě útočí a stupňuje osobní urážky. Proč? Protože ho představa, že by někdy musel platit svým zaměstnancům německé či rakouské mzdy, dohání k šílenství. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 22, 2024

Praha 22. novembra (TASR) - Dôvodom urážok predsedu českého opozičného hnutia ANO Andreja Babiša, ktoré v piatok v Poslaneckej snemovni adresoval premiérovi ČR Petrovi Fialovi, je podľa predsedu vlády to, že ho desí predstava platiť "svojim zamestnancom" nemecké mzdy, ktoré chce Fiala zabezpečiť. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.uviedol Fiala. Českí opoziční poslanci, ale aj niektorí odborníci už niekoľko dní kritizujú Fialove slová o tom, že ak ho ľudia v nasledujúcich voľbách budú voliť a on zostaví vládu, v Česku zaistí platy ako v Nemecku. Fiala potom narážal na to, že Babiš podľa Európskej komisie naďalej ovláda holding Agrofert aj napriek tomu, že ho previedol do zvereneckých fondov.Babiš sa z Fialových slov o platoch vysmieval a v piatok na začiatku rokovania snemovne navrhol zmeniť program schôdze tak, aby jej jediným bodom bol duševný stav Fialu. Dodal, že občania poslancom hnutia ANO po každom Fialovom vystúpení telefonujú s tým, že sú zdesení, čo sa s premiérom deje a majú oňho strach. Naznačil, aby si išiel oddýchnuť do centra duševnej rehabilitácie. V reakcii na to zo sály odišli všetci členovia vlády a schôdza tak musela byť prerušená. Potom vyhlásili, že Babišove urážky prekročili hranice akceptovateľného.Na sociálnej sieti X na vyostrenú situáciu neskôr reagovala šéfka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová.napísala. Babiš na schvaľovaní spornej reformy o penziách, ktorú dlhodobo kritizoval, chýbal. O niekoľko dní sa objavili zábery z ulíc Milána, kde so svojou rodinou nakupoval v luxusných obchodoch. Babiš však tvrdí, že zábery sú zo soboty a nie z piatka, keď sa o reforme hlasovalo.Na Babišove vystúpenie reagoval tiež predseda poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek. Uviedol, že jeho strana predloží návrh na zmenu pravidiel rokovania, aby sa obmedzil čas na vystúpenia rečníkov s prednostným právom. Malo by to podľa neho zamedziť blokovaniu dolnej komory. V tomto volebnom období sa často stáva, že len schválenie programu schôdze trvá dlhé hodiny, pretože opoziční rečníci s prednostným právom, teda napríklad predsedovia strán a poslaneckých klubov, rečnia často o témach nesúvisiacich s aktuálnym programom schôdze.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)