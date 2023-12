Fiala: Bez európskeho riešenia nelegálnej migrácie si neporadíme

Viedeň/Praha 4. decembra (TASR) - Na nevyhnutnosti spoločného európskeho riešenia nelegálnej migrácie sa zhodli na pondelkovom stretnutí vo Viedni rakúsky kancelár Karl Nehammer a český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.



"Nemáme radosť z toho, že musíme zavádzať dočasné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a že zase v strednej Európe máme kontroly na hraniciach. To samozrejme pomáha v boji s nelegálnou migráciou a je to dôležité, ale oveľa účinnejšie a lepšie by bolo riešiť príčiny," vysvetlil. Na to je podľa neho potrebná lepšia migračná azylová politika a lepšia spolupráca s ďalšími krajinami. Od toho je však EÚ ešte ďaleko, myslí si český premiér.



Rakúsko podľa neho patrí ku krajinám, ktoré sú týmto problémom zasiahnuté najviac. "Dokážeme si predstaviť, aké problémy to vyvoláva, a preto som rád, že máme v EÚ spoločný postup," ocenil kroky oboch krajín.



Rakúsky kancelár sa Česku poďakoval za podporu v boji s nelegálnou migráciou. Zároveň ocenil, ako ČR zvládla utečeneckú krízu po začiatku vojny na Ukrajine. "Máme veľký rešpekt pred tým, čo ste dosiahli," povedal Fialovi.



To, že ČR prijala najviac ukrajinských utečencov na počet obyvateľov, podľa Fialu zmenšuje jej možnosti na prijímanie niekoho ďalšieho. "Navyše sme presvedčení, že nelegálna migrácia nie je tá správna cesta pre Európu. Je to aj obchodovanie s ľuďmi a s ľudským nešťastím," povedal český premiér s tým, že EÚ musí s nelegálnou migráciou bojovať aktívnejšie než doposiaľ.



Fiala na návšteve Viedne označil aktuálne vzťahy ČR a Rakúska za historicky najlepšie. Politici spolu hovorili aj o energetickej bezpečnosti, o lepšom prepojení energetickej sústavy európskych krajín či zlepšení diaľničného a železničného spojenia medzi ČR a Rakúskom. Zhodli sa aj na kladnom postoji k rozšíreniu EÚ o krajiny západného Balkánu. Fiala tiež vyjadril "pochopenie" pre obavy Rakúska z jadrovej energetiky.



Obaja tiež pripomenuli, že krajiny spája aj osobnosť bývalého českého ministra zahraničných vecí Karla Schwarzenberga, ktorého pohreb sa uskutoční v sobotu v Prahe. Nehammer dodal, že na poslednej rozlúčke s týmto "staviteľom mostov" sa nebude môcť osobne zúčastniť, avšak spoločne s Fialom mu zapálili sviečku v kaplnke úradu spolkového kancelára.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)