Fiala: Bezpečnostná dohoda ČR s Ukrajinou má veľký symbolický význam

Praha 18. júla (TASR) - Bezpečnostná dohoda ČR s Ukrajinou nie je záväzná medzinárodná zmluva, ale má veľký symbolický význam a je dôkazom dlhodobej českej podpory Ukrajiny. Vo štvrtok pred odletom na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) do Londýna to povedal český premiér Petr Fiala, ktorý ju tam podpíše s ukrajinským prezidentom Voldymyrom Zelenským, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala podotkol, že podobný dokument už s Kyjevom podpísalo viacero krajín. "Do istej miery odkazuje na vyhlásenie skupiny G7 – to bol akýsi katalyzátor uzatvárania týchto zmlúv s Ukrajinou. Má niekoľko častí, jedna časť sa zameriava na bezpečnosť a obranu, kde sú špecifikované veci, ktoré robíme. Nemyslím len podporu vojenskými dodávkami, ale aj výcvik vojenského personálu a podobne," priblížil obsah dohody.



Ďalšie časti dokumentu sa týkajú hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce. "Nie je to právne záväzná medzinárodná zmluva, ale je to zmluva, ktorá je dôležitá ako zo symbolického hľadiska, tak aj preto, že ukotvuje súčasnú spoluprácu a vytvára priestor na spoluprácu do budúcnosti," dodal predseda českej vlády.



V súvislosti so štvrtým summitom EPC uviedol, že je to tradícia, ktorá sa ukázala ako užitočná, a vyzdvihol tiež neformálnosť tohto stretnutia. "Nie sme tlačení tým, že by sme mali dospieť k nejakému záverečnému vyhláseniu a mali pevne stanovenú agendu, ale je to príležitosť stretnúť sa, hovoriť spolu a preberať jednotlivé témy," vysvetlil.



Hlavnou témou tohtoročného summitu EPC bude bezpečnosť Európy, ale aj boj s ilegálnou migráciou, čo je podľa Fialu téma, ktorá spája štáty na európskom kontinente. Hovoriť budú tiež o energetike a veľká pozornosť je tentokrát zameraná aj na obranu demokracie – ako posilňovať odolnosť demokratických inštitúcií a čo robiť proti rôznym formám zahraničného zasahovania. Podľa českého premiéra ide o závažné hrozby, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Očakáva, že lídri si vymenia skúsenosti a budú hovoriť o tom, akými nástrojmi a metódami sa proti tomu dá ešte účinnejšie bojovať.



S formátom EPC prišiel v roku 2022 francúzsky prezident Emmanuel Macron. Prvýkrát sa lídri na tejto platforme stretli v októbri 2022 v Prahe, ďalšie stretnutia boli v moldavskom Kišiňove a španielskej Granade.