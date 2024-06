Fiala: Budem sa snažiť, aby ČR získala v budúcej EK silné portfólio

Praha 17. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa na neformálnom summite v Bruseli bude usilovať o to, aby ČR získala v budúcej Európskej komisii silné portfólio. Povedal to v pondelok pred odletom do Bruselu. Kandidátov na najvyššie posty v EÚ sa chce pýtať na ich vízie o ďalšom smerovaní Únie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nechcem veľmi komentovať to, s čím idem do rokovaní dnes večer... Pre mňa je dôležité, aby sa pri zložení kľúčových pozícií a orgánov rešpektovalo niekoľko hľadísk, z ktorých jedným sú výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Dôležité je aj určité geografické hľadisko, aby vyváženosť medzi kľúčovými inštitúciami bola čo najväčšia," povedal český premiér.



Pri debate o konkrétnych osobách je však podľa neho najdôležitejšie, akú má kto predstavu o ďalšom smerovaní EÚ. "Bol by som rád, aby sme pri budúcej práci európskych orgánov sledovali dve základné priority, na ktorých tak záleží Českej republike a myslím, že čoraz viac štátom, a to je bezpečnosť a konkurencieschopnosť. To je to hlavné, o čom musíme hovoriť," komentoval svoju víziu Fiala. Od tých, ktorí majú záujem kandidovať na vrcholné pozície, bude chcieť počuť, ako sa na tieto otázky pozerajú.



Meno českého kandidáta na eurokomisára zatiaľ nie je jasné. Podľa dohody v koalícii by právo na jeho výber malo mať hnutie STAN, v rámci ktorého zaznievajú dve mená: líderka ich európskej kandidátky Danuše Nerudová alebo súčasný minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. Právo nominácie si privlastňujú aj Piráti, ktorí si na tejto pozícii predstavujú lídra svojej kandidátky do EP Marcela Kolaju. Tomu sa však nepodarilo obhájiť mandát. Fiala dodal, že žiadny oficiálny návrh zatiaľ nedostal. "Všetci sú si vedomí toho, že návrh musí byť taký, aby to vytváralo pre českého zástupcu alebo zástupkyňu v Komisii dobrú šancu na zodpovedajúce portfólio," povedal a zopakoval, že ČR má záujem o silný rezort.