Fiala: České predsedníctvo v Rade EÚ si získalo rešpekt

Praha 3. januára (TASR) - Premiér ČR Petr Fiala v utorok vyjadril presvedčenie, že české predsedníctvo v Rade EÚ si získalo rešpekt a bolo školou v presadzovaní národných záujmov. Fiala to uviedol na hodnotiacej tlačovej konferencii po skončení predsedníctva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Najzásadnejšie opatrenia sa podľa neho podarilo vyrokovať v oblasti energetiky. "Rada ministrov pre energetiku sa stretla osemkrát, čo je rekordný počet počas jedného polroka," zdôraznil Fiala.



Za dôležitú označil aj dohodnutú pomoc Ukrajine, ktorá v priebehu roka 2023 dostane z európskych zdrojov 18 miliárd eur. Podľa Fialu je to dôležité preventívne opatrenie pred ďalšou migračnou vlnou.



Predseda českej vlády pripomenul aj dohody v oblasti životného prostredia. Objem Českom vyrokovaných financií na zelenú modernizáciu presiahne 1200 miliárd českých korún (takmer 50 miliárd eur). Okrem toho budú môcť štáty využívať ďalších 20 miliárd eur v rámci REPowerEU.



Dôležité v priebehu českého predsedníctva bolo podľa Fialu i udržanie a posilnenie jednoty EU vo vyvíjaní tlaku na Rusko. "Nepochybne sa ju podarilo udržať," povedal premiér a pripomenul schválenie troch sankčných balíčkov proti Rusku a Bielorusku.



Podstatnou agendou Česka bola aj otázka vzťahov EÚ k štátom, ktoré sa chcú stať jej súčasťou. Prístupové rokovania sa začali s Albánskom a Severným Macedónskom, kandidátsky štatút získala Bosna a Hercegovina, prihlášku oficiálne podalo aj Kosovo. "V priebehu nášho predsedníctva sme tiež úspešne doviedli Chorvátsko do eurozóny a Schengenu."



Minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek uviedol, že české predsedníctvo je v Európe vnímané ako prekvapivo úspešné. "Dostáva sa nám veľkého uznania od našich partnerov," povedal s tým, že očakávania neboli príliš vysoké, pretože Česko malo povesť akéhosi maďarského "satelitu" na periférii Európy. Teraz je však podľa ministra považované za krajinu, ktorá hrá aktívnu rolu v centre európskeho diania. Neformálnym mottom českého predsedníctva by podľa neho mohlo byť "tichá vody brehy myje".



Česko prevzalo predsednícku štafetu 1. júla od Francúzska. Počas uplynulých šiestich mesiacov sa uskutočnilo viac než 500 predsedníckych akcií, takmer 300 z nich v Česku. Podarilo sa tiež zrealizovať ideu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona – na Pražskom hrade sa stretlo 44 lídrov na novej platforme Európskeho politického spoločenstva. Od 1. januára predsedá Rade EÚ Švédsko.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)