Fiala: ČR sa stala jedným z hlavných dodávateľov munície na Ukrajinu

Praha 25. februára (TASR) - Česko sa podľa premiéra Petra Fialu stalo vďaka muničnej iniciatíve jedným z hlavných dodávateľov munície na Ukrajinu po boku Spojených štátov a Veľkej Británie. Vlani jej dodalo zhruba 1,5 milióna kusov a v dodávkach chce pokračovať aj tento rok. V posledných mesiacoch Kyjevu odoslalo ďalšie desaťtisíce kusov. Fiala to povedal v utorok po rokovaní s ministerkou obrany Janou Černochovou a zástupcami českého obranného priemyslu, informuje spravodajkyňa TASR.



"V roku 2024 sme sprostredkovali Ukrajine dodávky zhruba 1,5 miliónov kusov delostreleckej munície vrátane 500.000 kusov munície kalibru 155 milimetrov, tie boli zaistené najmä českou muničnou iniciatívou. Vďaka tejto aktivite sme sa zaradili medzi hlavných dodávateľov po boku štátov, ako sú Spojené štáty alebo Veľká Británia. Dodávky pokračujú, na Ukrajinu posielame v posledných mesiacoch desaťtisíce kusov veľkokalibrovej munície," povedal Fiala. Svedčí to podľa neho o logistických a manažérskych schopnostiach na strane ČR a tiež o sile českého obranného priemyslu.



Černochová zdôraznila, že na to, aby ČR mohla v muničnej iniciatíve pokračovať, potrebuje dostatok finančných prostriedkov od darcovských krajín. Pomoc podľa jej slov zatiaľ prisľúbili Kanada, Holandsko a Dánsko a zapojí sa aj ČR. "Príspevky našich partnerov sa už teraz pohybujú v stovkách miliónov eur," uviedla ministerka.



Fiala dodal, že v rámci EÚ by ocenil viac flexibility pri používaní európskych peňazí, aby sa napríklad nevyužité prostriedky z fondu obnovy použili na posilnenie obranyschopnosti, na spoločné nákupy armád či podporu kritickej infraštruktúry. Na pomoc Ukrajine by sa podľa neho mali využiť peniaze zo zmrazeného ruského majetku v celej Európe.



Český premiér v pondelok v mimoriadnom prejave uviedol, že výdavky na obranu je nutné zvýšiť minimálne na tri percentá HDP. V utorok spresnil, že nárast musí byť postupný, z dvoch na tri percentá sa výdavky zvýšiť podľa neho nedajú. Zvýšenie zo súčasných dvoch na 2,3 percenta v budúcom roku, ktoré v utorok po veliteľskom zhromaždení Armády ČR avizovala Černochová, je podľa neho realistické.







