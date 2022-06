Fiala: Česko už vyčerpalo zásoby zbraní sovietskej éry pre Ukrajinu

Praha 23. júna (TASR) - Česko v podstate vyčerpalo zásoby zbraní zo sovietskej éry, aké mohlo poslať na pomoc Ukrajine brániacej sa voči ruskej agresii. Povedal to vo štvrtok český premiér Petr Fiala po rokovaní, ktoré v Bruseli absolvoval s generálnym tajomník NATO Jensom Stoltenbergom, informuje portál Novinky.cz.



"Naša podpora (Ukrajiny) bude pokračovať, avšak naše zásoby sovietskych zbraňových systémov sa už zmenšujú a bude ich potrebné doplniť," povedal Fiala.



Tým podľa Noviniek zjavne odkazoval na nedávnu dohodu s Nemeckom o poskytnutí tankov značky Leopard, v súlade s ktorou by Česko malo dostať 20 tankov Leopard 2A4 a následne si ešte dokúpiť najmodernejšie Leopardy 2A7.



Fiala spomenul, že ČR poskytuje ukrajinskej armáde aj technickú podporu. Malo by ísť napríklad o opravy a servis techniky, uvádzajú Novinky.cz. Server zároveň pripomína, že Česko už na Ukrajinu poslalo nešpecifikovaný počet tankov T-72, salvové raketomety RM-70 na podvozkoch Tatra či húfnice DANA.



Podľa Fialu bude prioritou nadchádzajúceho českého predsedníctva v Rade EÚ práve téma Ukrajiny, čím podľa Noviniek premiér narážal aj obnovu tejto krajiny po vojne.



Stoltenberg poďakoval Fialovi za vojenskú pomoc Ukrajine. Hovorili spolu aj o ďalšej pomoci tejto krajine, ako aj o obrannej politike a ďalšom rozširovaní EÚ.



Fiala sa vo štvrtok pred summitom EÚ v Bruseli zúčastnil aj na stretnutí s lídrami balkánskych krajín – Srbska, Čiernej Hory, Albánska, Severného Macedónska, Bosny a Kosova –, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ. Neočakáva sa však, že by sa v tomto smere čoskoro dočkali nejakého posunu, komentujú Novinky.cz.



Naopak Ukrajina by sa podľa Fialu mohla dočkať od účastníkov summitu udelenia kandidátskeho štatútu. Český premiér to označil za symbolický krok na vyjadrenie solidarity a spolupatričnosti s touto krajinou, ktorá čelí od konca februára ruskej invázii.