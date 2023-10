Fiala: Česko vyšle do Izraela ďalší repatriačný let

Praha 11. októbra (TASR) - Pre občanov ČR, ktorí uviazli v Izraeli, vyrazí v stredu ďalšie lietadlo. Repatriačné lety budú pokračovať do konca týždňa. Oznámil to český premiér Petr Fiala, informuje TASR.



"Zaistenie bezpečnosti našich občanov je pre nás tou najdôležitejšou úlohou. Dnes (v stredu) odletí pre ďalších Čechov do Izraela ďalšie špeciálne lietadlo, ďalšie repatriačné lety budú pokračovať do konca týždňa," napísal Fiala v príspevku na sociálnej sieti.



Prvých 34 Čechov priletelo z Izraela v utorok večer s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským. Šéf českej diplomacie v stredu ráno spresnil, že ministerstvo v systéme dobrovoľnej registrácie občanov pri cestách do zahraničia (DROZD) eviduje v Izraeli 181 občanov ČR.



Český vládny špeciál má 45 miest, potvrdil pre Novinky.cz hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Ako prvý sa majú vrátiť z Izraela tí občania, ktorí sa najprv prihlásili na ambasáde.



Druhý český vládny špeciál je v súčasnosti v Uzbekistane s ministrom pôdohospodárstva Marekom Výborným. Ten sa rozhodol, že svoju pracovnú cestu predčasne ukončí a po dohode s ministerkou obrany Janou Černochovou sa okamžite vráti.



Tretí letecký špeciál nie je k dispozícii. Podľa hovorcu Českého rezortu diplomacie by totiž do Tel Avivu nedoletel bez medzipristátia a tankovania.