Fiala: Česko za 20 rokov v EÚ dokázalo, že je spoľahlivý partner

Praha 22. januára (TASR) - Česko za 20 rokov v Európskej únii dokázalo, že je poctivý a spoľahlivý partner, ktorý sa dokáže správne zachovať v krízach a tiež solidárne pomáhať slabším. Na konferencii 20 rokov tvoríme Európu to povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dnešná ČR má podľa neho jasnú predstavu o tom, čo chce v Európe dosahovať a tiež, akým smerom by sa EÚ mala vyvíjať. Za hlavnú prioritu Česka označil prosperitu a budúcnosť európskej ekonomiky.



Prosperita členských štátov podľa Fialu závisí na otázke bezpečnosti a konkurencieschopnosti. "Ak sa ľudia nebudú cítiť v bezpečí, a ak skutočne reálne nebudú v bezpečí, tak budú v ohrození všetky výhody, ktoré so sebou EÚ priniesla," myslí si český premiér. Preto sa podľa jeho slov európske štáty viac starajú o svoju bezpečnosť - posilňujú napríklad ochranu schengenského priestoru.



Predseda českej vlády tiež vyzdvihol dôležitosť zvyšovania konkurencieschopnosti EÚ. Podľa neho by sa mala naučiť viac riskovať, menej regulovať a viac využívať svoj potenciál. Ak bude v kritických surovinách závislá na svojich konkurentoch, bude na tom podľa jeho slov strácať.



"Členstvo v EÚ nám nepochybne prináša dlhodobú prosperitu a je výhodné aj z ekonomického hľadiska. Vďaka prístupu na spoločný trh rastie naša ekonomika a naše bohatstvo," menoval niektoré z výhod Fiala. Pozitívny vplyv členstva v EÚ je podľa neho vidieť prakticky všade – v infraštruktúre, službách, ochrane krajiny či v rozvoji regiónov.



Pripomenul tiež význam volieb do Európskeho parlamentu tento rok. "Budú to dôležité európske voľby. Je toho veľa, čo by sme mohli stratiť. EÚ sa nám nesmie začať rozpadať pod rukami," zdôraznil český premiér.



V Česku sa pri príležitosti 20. výročia členstva v EÚ uskutoční počas celého roka séria akcií s cieľom pripomenúť si toto výročie a zároveň viac priblížiť, čo členstvo v EÚ prináša. Pondelková konferencia je prvou z nich. Diskutovať na nej budú doterajší českí eurokomisári, experti aj politici.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)