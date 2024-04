Fiala chce návštevou Washingtonu potvrdiť nadštandardnosť vzťahu s USA

Praha 12. apríla (TASR) - Český premiér Petr Fiala chce nadchádzajúcu návštevu Spojených štátov využiť na potvrdenie nadštandardnosti a sily česko-amerických vzťahov. Uviedol to v piatkovom rozhovore pre server iROZHLAS.cz, informuje TASR.



Fiala v nedeľu odletí na dvojdňovú pracovnú cestu do USA. V pondelok sa stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom a neskôr aj s českými krajanmi, ktorí dlhodobo žijú a pracujú v USA. V utorok bude mať prejav v think tanku Hudsonov inštitút a následne absolvuje rokovania s predstaviteľmi amerického Kongresu.



Za hlavné témy, o ktorých bude vo Washingtone rokovať, Fiala označil bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete či podporu Ukrajiny.



"Témou, o ktorej by som chcel veľa diskutovať, je aj česko-americká spolupráca v ekonomickej oblasti, pretože si myslím, že aj tu je priestor na posilnenie vzájomných vzťahov," uviedol český premiér.



V tejto súvislosti doplnil, že Spojené štáty patria k najvýznamnejším obchodným partnerom ČR v mimoeurópskom priestore, preto je podľa neho posilnenie vzájomného obchodu dôležité. Podľa úradu vlády ČR bude Fiala s Bidenom hovoriť aj o rozvoji jadrovej energetiky.



Na otázku, či sa bude snažiť získať aj podporu Bidena pre českú iniciatívu nákupu munície pre Ukrajinu, Fiala povedal, že USA majú inú a zásadnú úlohu – bez ich podpory nemôže byť Ukrajina dlhodobo úspešná. Uznal však, že česká iniciatíva, ku ktorej sa pripojilo viacero krajín, je kľúčová pre nasledujúce obdobie, aby bolo možné dodať Kyjevu potrebné množstvo delostreleckej munície.



"Úloha Spojených štátov v celkovej podpore Ukrajiny je však absolútne kľúčová a určite o nej budeme diskutovať, pretože Ukrajina nebojuje len za seba a za svoju nezávislosť. Zároveň bojuje aj za bezpečnosť Európy, ale aj za podobu svetového poriadku, na ktorého zachovaní nám záleží," dodal.