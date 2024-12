Fiala chce v Bruseli podporu ČR a Talianska pre automobilový priemysel

Praha 18. decembra 2024 (TASR) - Hoci štvrtkové rokovanie Európskej rady bude najmä o zahraničnopolitických témach, český premiér Petr Fiala ho chce využiť na to, aby spolu s talianskou premiérkou získali podporu pre iniciatívu týkajúcu sa automobilového priemyslu. Usilujú sa napríklad o odklad pokút pre automobilky za nesplnenie emisných cieľov. Povedal to v stredu pred odletom do Bruselu, informuje spravodajkyňa TASR.



"S Giorgiou Meloniovou sa budem snažiť presvedčiť ďalších lídrov a predsedníčku Európskej komisie o tom, že je potrebné prijať konkrétne opatrenia. Či už začatie debaty o prehodnotení emisných štandardov, prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov od roku 2035, ale hlavne, aby sme odložili alebo zrušili pokuty, ktoré majú automobilky platiť už v tomto roku za nenaplnenie cieľov na rok 2025. Toto rozhodnutie z minulosti nepovažujem za dobré," vysvetlil iniciatívu Fiala.



V súčasnej situácii, keď sú európske automobilky vystavené značnej konkurencii, ich podľa neho nie je možné zaťažiť ešte sankciami. Podotkol, že téma nie je v programe tohto summitu, na presviedčanie lídrov chce preto využiť kuloárne a bilaterálne rokovania. S Meloniovou sa však budú snažiť, aby sa dostala do programu marcového stretnutia.



Ďalšou témou, o ktorej chce Fiala hovoriť, je nelegálna migrácia. Avizoval, že vo štvrtok sa na okraj summitu uskutoční neformálne rokovanie podobne zmýšľajúcich štátov v tejto téme, hostiť by ho tentokrát malo Dánsko.



"Prídeme s konkrétnymi návrhmi, ako posunúť migračnú politiku tak, aby bola účinná a skutočne viedla k riešeniu. Táto skupina je presvedčená, že je potrebné zmeniť predovšetkým návratovú politiku, a to tak, že je nutné upraviť legislatívu. Nestačí dobrá vôľa a razantnejší postoj členských štátov... bez zmeny legislatívy sa k lepšej návratovej politike nedostaneme," povedal Fiala. Druhým krokom, ktorý musí EÚ podľa neho urobiť, je revidovať koncept bezpečných tretích krajín.