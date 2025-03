Fiala chce v otázkach bezpečnosti ČR zhodu s opozíciou

Praha 11. marca (TASR) - České opozičné hnutie SPD sa nezúčastní na schôdzke predstaviteľov všetkých politických strán zastúpených v Poslaneckej snemovni, ktorú na štvrtok zvolal český premiér Petr Fiala s cieľom nájsť zhodu v základných otázkach bezpečnostnej politiky ČR. Podľa predsedu SPD Tomia Okamuru je zblíženie postoja hnutia s vládnou koalíciou v tejto téme nereálne. Povedal to v utorok pred začiatkom rokovania v snemovni, informuje spravodajkyňa TASR.



Stanoviská Fialovej vlády a SPD v hodnotení bezpečnostnej situácie ČR, hrozieb a rizík či zaistenia bezpečnosti českých občanov sa podľa Okamuru zásadne odlišujú. "Hnutie SPD považuje ďalšie zvyšovanie výdavkov na zbrojenie za neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Ide o míňanie peňazí daňových poplatníkov, ktoré môže v konečnom dôsledku ohroziť sociálny zmier v ČR," vyhlásil. Armáda ČR podľa hnutia potrebuje koncepčné zmeny, ktoré sa dajú realizovať aj v rámci súčasnej výšky výdavkov na obranu. Dodal, že na schôdzke sa nezúčastní. "V tejto veci v súčasnej dobe nevidíme reálnu možnosť zblíženia stanovísk medzi vládnou koalíciou a SPD," vysvetlil Okamura.



Ďalšie opozičné hnutie ANO chce, aby sa schôdzka "presunula" do pléna snemovne a mohla tak obsah debaty sledovať aj verejnosť. "Táto problematika si zaslúži mimoriadnu pozornosť a mali by sme tomu venovať minimálne celý deň na zasadnutí Poslaneckej snemovne za účasti všetkých poslancov, aby sme zistili, v akom stave je naša armáda, aké sú ciele a aká je stratégia," povedal šéf hnutia Andrej Babiš. Štvrtkové rokovanie považuje za marketingový ťah vlády. Myslí si, že Fiala ho mal na rokovanie pozvať bez toho, aby to niekto vedel - tak ako prezident, u ktorého Babiš podľa svojich slov v utorok strávil hodinu. Dodal, že spolu rokovali o armáde.



"Ak o tom pán premiér skutočne chce diskutovať seriózne, tak by mal odsúhlasiť, že sa to presunie do snemovne," dodal s tým, že to na utorkovom rokovaní navrhne. Na opakované otázky, či na schôdzku pôjde, ak by tento návrh neprešiel, jednoznačne neodpovedal.



Účasť na schôdzke potvrdili Piráti, ktorí sú už niekoľko mesiacov tiež v opozícii. Podľa ich predsedu Zdenka Hřiba budú chcieť vedieť, odkiaľ chce vláda získať prostriedky na schválené postupné zvyšovanie výdavkov na obranu zo súčasných dvoch percent na tri percentá do roku 2030.



Práve dôležitosť zhody medzi koalíciou a opozíciou v otázkach bezpečnosti ČR v pondelok vyzdvihol český prezident Petr Pavel po rokovaní najvyšších ústavných činiteľov. Sám sa chce v tejto veci angažovať, nechcel však spresniť ako a kedy. Fiala uviedol, že sa pokúsi zhodu s opozíciou dosiahnuť. "Môžeme sa hádať o tom, či majú byť vyššie alebo nižšie dane alebo ako sa má robiť ktorá reforma..., ale čo by sme nemali, je viesť takú rozjatrenú politickú debatu o bezpečnosti našej krajiny. Lebo bez toho, aby sme žili v bezpečí, nebudú možné všetky ďalšie veci," podotkol v pondelok český premiér.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)