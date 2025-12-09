Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fiala, Costa a von der Leyenová zagratulovali Babišovi k vymenovaniu

Líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS, vľavo). Foto: TASR/AP

Babiš zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje Fialova vláda v demisii, ktorá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet.

Autor TASR
Praha/Brusel 9. decembra (TASR) - Český premiér v demisii Petr Fiala a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok zagratulovali predsedovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi, ktorého krátko predtým prezident ČR Petr Pavel vymenoval za nového premiéra, informuje TASR.

„Zagratuloval som Andrejovi Babišovi k vymenovaniu za predsedu vlády ČR. Do vymenovania jeho vlády je jemu a jeho tímu plne k dispozícii Hrzánský palác. Zaistíme, aby odovzdanie vlády prebehlo hladko,“ napísal Fiala na sociálnej sieti X.

Hrzánský palác slúži na reprezentačné účely českého predsedu vlády. Po zvolení za prezidenta v roku 2023 v ňom až do inaugurácie pôsobil aj Petr Pavel.

Ku gratulácii sa pripojili aj najvyšší predstavitelia EÚ, predseda Európskej rady António Costa a von der Leyenová. „EÚ čelí čoraz väčším výzvam. Vaša krajina zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní nášho európskeho programu prosperity a bezpečnosti. Teším sa na spoluprácu s vami, počnúc nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady,“ uviedla šéfka EK na X.

Končiaci minister vnútra ČR Vít Rakušan z hnutia STAN upozornil, že Babiš pri vymenovaní sľúbil vernosť ČR a to, že bude svoj úrad zastávať svedomito a nezneužije svoje postavenie. „Na dodržiavanie tohto sľubu budeme patrične dohliadať, pretože Andrej Babiš má celý rad schopností, ale dodržovanie sľubov k jeho silným stránkam nepatrí,“ uviedol na sociálnej sieti.
.

