Fiala, Costa a von der Leyenová zagratulovali Babišovi k vymenovaniu
Babiš zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje Fialova vláda v demisii, ktorá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet.
Autor TASR
Praha/Brusel 9. decembra (TASR) - Český premiér v demisii Petr Fiala a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok zagratulovali predsedovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi, ktorého krátko predtým prezident ČR Petr Pavel vymenoval za nového premiéra, informuje TASR.
„Zagratuloval som Andrejovi Babišovi k vymenovaniu za predsedu vlády ČR. Do vymenovania jeho vlády je jemu a jeho tímu plne k dispozícii Hrzánský palác. Zaistíme, aby odovzdanie vlády prebehlo hladko,“ napísal Fiala na sociálnej sieti X.
Hrzánský palác slúži na reprezentačné účely českého predsedu vlády. Po zvolení za prezidenta v roku 2023 v ňom až do inaugurácie pôsobil aj Petr Pavel.
Babiš zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje Fialova vláda v demisii, ktorá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet.
Ku gratulácii sa pripojili aj najvyšší predstavitelia EÚ, predseda Európskej rady António Costa a von der Leyenová. „EÚ čelí čoraz väčším výzvam. Vaša krajina zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní nášho európskeho programu prosperity a bezpečnosti. Teším sa na spoluprácu s vami, počnúc nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady,“ uviedla šéfka EK na X.
Končiaci minister vnútra ČR Vít Rakušan z hnutia STAN upozornil, že Babiš pri vymenovaní sľúbil vernosť ČR a to, že bude svoj úrad zastávať svedomito a nezneužije svoje postavenie. „Na dodržiavanie tohto sľubu budeme patrične dohliadať, pretože Andrej Babiš má celý rad schopností, ale dodržovanie sľubov k jeho silným stránkam nepatrí,“ uviedol na sociálnej sieti.
